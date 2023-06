TRENDTRADER1

Die Handelsidee ist eine breit gefächerte Diversifikation von Anlagewerten. Das Spektrum umfasst frequent gehandelte Aktien von Dogs of Dow bis Blue Chips des DAX, also auch Dividendentitel. Ebenso werden Growth-/Tech-Werte abgebildet als Wachstumsfaktor ausgewählt. Als Beimischung dienen europäische Nebenwerte sowie einzelne Finanzvehikel. Selten werden Währungen gehandelt. Zertifikate werden bedarfsorientiert beigemischt. Ausgeschlossen von der Anlage werden von mir ethisch nicht vertretbare Aktien und einzelne Rohstoffe : die gegen Tierschutz handeln wie fleischverarbeitende Industrie, Rüstung und naturzerstörende Rohstoffe wie Lithium und seltene Erden etc.. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 3: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 4: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 5: 1 bis 3 Jahre