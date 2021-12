Ich bin Industriekaufmann von Beruf und interessiere mich schon sehr lange für die Börse. Aktiv handeln tue ich seit über 15 Jahren mit gemischtem Erfolg. So glaube ich nach dieser langen Erfahrung endlich die richtige Strategie gefunden zu haben, Details hierzu finden Sie in der Beschreibung meiner Strategie. Die aktuelle Marktlage schätze ich durchschnittlich bis optimistisch ein, ich denke wir sehen die kommenden 3 Jahre immer neue Hochs ehe die Konjunktur / Wirtschaftswachstum langsam stagnieren und fallen wird. Ich bin aber der Meinung dass man auch Gewinne in dieser Zeit mitnehmen kann, ggfalls kann man auch auf sinkende Kurse setzen. mehr anzeigen

Auszeichnungen von allen wikifolios

Regelmäßige Aktivität