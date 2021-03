Wertpapierhandel wurde mir quasi durch meinen Vater in die Wiege gelegt. So durfte ich schon in jungen Jahren auf verschiedenen Börsenforen und in Investmentzeitschriften mitstöbern. Seit einigen Jahren habe ich nun selbst die Möglichkeit in Wertpapieren zu investieren! Meine Portfolios agieren jung, dynamisch und immer aktiv auf den täglichen Newsticker. Erklärung im Sinne der Anlage B der Wohlverhaltensrichtlinie der Wikifolio-Lizenzvereinbarung für Musterportfolios: Es besteht die Möglichkeit, dass die Wertpapiere und Finanzinstrumente, die in meinen Musterportfolios bei wikifolio.com gehandelt oder gehalten werden, auch in meinem privaten Depot gehandelt oder gehalten werden. mehr anzeigen

