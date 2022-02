Tobias Weiß

Ich bin Honorar-Finanzanlagenberater und helfe Menschen, ihr Geld gut anzulegen. Über meine wikifolios möchte ich Einblicke in meine Arbeitsweise geben. Die Börse fasziniert mich seit einem Börsenspiel 1987 in der Schule. Seit 1998 bin ich mit einem echten Depot privat aktiv. Für die langfristigen Anlagen meiner Mandanten nutze ich Depots aus globalen ETF, die nach der Portfolio-Theorie von Harry M. Markowitz optimiert sind. Dadurch erreiche ich in den meisten Jahren im Vergleich mit einfachen Weltindex-ETF eine bessere Rendite bei weniger Verlustrisiko. Als Beimischung nutze ich seit 2011 die Chancen schwankender Volatilitäten. Wissenschaftliche Grundlage hierzu ist die Verhaltensorientierte Finanzmarkttheorie nach Kahnemann, Tversky, Shiller und Thaler. Hierzu setze ich Long- und Short-Zertifikate mit unterschiedlichen Hebeln ein. mehr anzeigen

