Die unitedWealth Finanzberatung GbR ist ein aus Leipzig stammendes Start-up. Wir wollen jedem in Deutschland ermöglichen, von steigenden Kapitalmärkten zu profitieren. Beratung bieten wir auch Online an und setzen uns zum Ziel, unseren Kunden vor allem eine Wissenssteigerung zu bieten. Auf Wikifolio und eToro bieten wir Beispielportfolios zu bestimmten Themen oder Ansichten an. Mehr Informationen finden Sie unter www.unitedwealth.de mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre