David John

Ich bin einer von zwei Brüdern, die den Finanz-Blog „Value-Brothers“ betreiben. Zusammen mit meinem Bruder, der schon mehr als sieben Jahre Handelserfahrung vorweist, suche ich nach Unternehmen, denen auch schwierige Marktlagen nichts anhaben können. Zusammen suchen wir nach passenden Aktien für dieses Wikifolio. Mein Bruder begann seine Börsenkarriere bereits in sehr jungen Jahren. Zunächst verfolgte er eine Swing-Trading-Strategie, bis er nach vielen Jahren auf eine Buy-and-Hold-Strategie wechselte und sich dabei auf Dividendenaktien fokussierte. Ich selbst fand meinen Weg zur Börse erst später, verfolge aber dieselbe Strategie wie mein Bruder. Wir machen uns nur wenig Gedanken über die aktuelle Marktlage, da wir unabhängig von Trends und Börsenzyklen in dividendenstarke Aktien investieren. Wir stecken daher viel Zeit in die Analyse der historischen Geschäftsentwicklung, ändern aber nur dann etwas an unserer Portfoliostruktur, wenn es neue Investmentmöglichkeiten gibt oder sich die Fundamentaldaten der bestehenden Positionen nachhaltig eintrüben. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 0 bis 1 Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 0 bis 1 Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 0 bis 1 Jahre