Ich bin seit meiner Jugend leidenschaftlich and der Börse interessiert und deshalb auch seit mehr als einem Jahrzehnt selbst in diesem Bereich aktiv. Nachdem ich nun über die Jahre Erfahrung gesammelt und meine Strategie verfeinert habe, wage ich nun den Sprung auf Wikifolio. Beruflich bin ich nach einem Betriebswirtschaftsstudium (Schwerpunkt Unternehmensanalyse) und einigen Jahren Projektmanagement im Strategiebereich nun seit zwei Jahren selbstständig. Nicht zuletzt zur selbstständigen Verwaltung meiner Kapitalreserven widme ich mich nun vermehrt wieder dem Kapitalmarkt und freue mich auch jederzeit über den Austausch mit Mitstreitern und "alten Hasen" an der Börse. mehr anzeigen

