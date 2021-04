Liebe Anleger, ich interessiere mich bereits seit mehr als 15 Jahren fürs Trading. Die gesammelten Erfahrungen am Aktien- bzw. Derivatemarkt während dieser Zeit bildeten die Grundlage für die Feinjustierung meiner Handelstechnik. Erfolgreiches Handeln impliziert günstige Einkäufe und teure Verkäufe. Ausschlaggebend ist hierbei natürlich deren Relativität und somit der Zeitpunkt des Einkaufs und des Verkaufs. Diese können entweder über ein bestimmtes Handelssystem signalisiert oder aus dem Erfahrungspool des Traders abgeleitet werden. Die Statistik jeder Handelsstrategie spricht hierbei immer für sich. Hiermit möchte ich Sie darauf hinweisen, dass ich im Rahmen meiner privaten Anlagen jederzeit in Finanzinstrumente investiert sein kann, die in meinen Wikifolios bereits enthalten sind oder erst enthalten sein können. Zusätzlich wird hiermit ausdrücklich darauf hingewiesen, dass meinerseits weder eine Anlageberatung stattfindet noch eine Haftung für eventuelle Vermögensverluste besteht. Zusätzlicher Hinweis zur (bereits versuchten) Kontaktaufnahme: Ich würde Sie gerne bitten dies zu unterlassen. Alle relevanten Informationen werden zeitnah im jeweiligen Wikifolio veröffentlicht. mehr anzeigen

