Nach vielen Experimenten und Versuchen, bin ich zum langfristigem Investor in Mid/Large-Caps-Firmen weltweit (mit Schwerpunkt USA), die einem am Erfolg in Form von Dividenden teilhaben lassen, geworden. Meine Risikobereitschaft ist mittelmäßig ausgeprägt, man muss aber Drawdowns von bis zu 40% aushalten können, und zwar ohne Nervenpulver. Ansonsten verfolge ich den Leitsatz:"Don´t double in trouble!" was aber nicht ausschließt, dass bei Gelegenheit nachgekauft wird. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre