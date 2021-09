Bruno Heckmann

Wie so viele, bin ich während der Dot-com Blase zur Börse gekommen. Und wie so viele, habe ich schwer bluten müssen. Geblieben ist jedoch die Faszination für die Börse, und die Gewissheit, dass man hier sein Schicksal selber in der Hand hat. Generell bin ich der Meinung, dass die langfristigen Gewinne nicht in den Hausse Phasen generiert werden, sondern in den Ausstiegszeitpunkten, wenn die Hausse zu Ende geht. Diese Erkenntnis lasse ich grundsätzlich in alle Anlageentscheidungen hineinfliessen. Ich veröffentliche hier ein paar Wikifolios, welche nach verschiedenen Ansätzen geführt werden. Jedes Folio hat eine definierte Benchmark, an das es sich messen können muss. Ziel ist es, diese Benchmark, bei geringerer Volatilität in der Performance zu schlagen. mehr anzeigen

