Ich bin 1976 geboren, lebe in München und habe Aktien und Fonds seit meinem 20. Lebensjahr. Seinerzeit hatten Aktien für mich keinen derart hohen Stellenwert wie heute. Schließlich gab es auf der Bank noch lohnenswerte Zinsen, An Aktien kommt man nicht vorbei – und das ist gut so! Mit meinen Geldanlagen versuche ich, mittel- bis langfristig eine gute Rendite zu erzielen, die nach wie vor weit über der Inflationsrate liegen muss, um Vermögen aufbauen zu können. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre