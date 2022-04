Gefüllte Stadien und Milliardenumsätze

Das rasante Wachstum der letzten Jahre verdankt die Branche vor allem Mobile-Games. Etwas mehr als 50 Prozent der Branchen-Umsätze werden heute durch Smart-Phone-Spiele erwirtschaftet. Ein weiterer Wachstumstreiber für den Gaming-Sektor war die Corona-Pandemie. 2020 verzeichnete die Branche ein Umsatzwachstum von 23,1 Prozent. Der Höhenflug der Gaming-Industrie lässt sich jedoch nicht nur an Milliardenumsätzen ablesen. So können etwa die Zuschauerzahlen bei E-Sports-Events (kompetitiven Spiele-Turnieren) längst mit denen klassischer Sportereignisse mithalten. Das Finale der Weltmeisterschaft des beliebten Spieles League of Legends sahen 2018 über 200 Millionen Menschen. Das Finalspiel der Fußball-WM im selben Jahr verfolgten rund 163 Millionen Zuschauer.