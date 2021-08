Die Top-Holdings von Warren Buffett (Depotanteil per 31. März 2019)

Was bedeutet Value-Investing?

Value-Investoren geht es darum, herausragende Unternehmen zu identifizieren und diese zu kaufen, wenn sie unterbewertet – also günstig – sind.

Investoren wie Buffett kümmern sich dementsprechend nicht um Chartanalyse, Makro-Daten und Co. Kurzfristige Schwankungen an den Märkten oder politische Querelen sind für sie kein Grund zur Sorge. Im Gegenteil: Sie bieten Chancen, sich bei Top-Unternehmen günstig einzukaufen. Ein Value-Investor agiert wie ein Unternehmer und nicht wie ein Spekulant, der auf rasche Gewinne aus ist.

Wie findet man unterbewertete Unternehmen?

Bei der Value-Strategie geht es einzig darum, den sogenannten inneren Wert eines Unternehmens festzustellen. Dies gelingt durch die Fundamentalanalyse. Dabei werden wesentliche Kennzahlen genau unter die Lupe genommen. Entscheidend sind etwa Umsatz und Gewinn, Margen, Cash-Flow und Verschuldungsgrad. Liegt der Aktienkurs unter dem so bestimmten inneren (fundamentalen) Wert, wird investiert. Das kann aus unterschiedlichen Gründen der Fall sein, zum Beispiel aufgrund einer kurzfristigen Marktkrise. Der Markt neigt oft zu Über- oder auch Untertreibungen, die ein Value-Investor nutzen kann.

Mit Disziplin und Geduld zur Outperformance

Klingt simpel? Konzernberichte durchblättern, Unternehmen und ihre Marktposition analysieren und Aktienkurse beobachten kann doch jeder? Ganz so einfach, wie es auf den ersten Blick wirken mag, ist Value-Investing freilich nicht. Es bedarf ein hohes Maß an Selbstdisziplin, Urteilsvermögen und Geduld, um sich in Krisenzeiten nicht von der Masse beeinflussen zu lassen und nicht vorschnell in vermeintliche Schnäppchen zu investieren.

Unter den wikifolio-Tradern befinden sich einige herausragende Value-Investoren, die in der Vergangenheit bewiesen haben, dass sie in der Lage sind, attraktive Unternehmen aufzuspüren, die unter Wert handeln. Ihre wikifolios können sich entsprechend auch sehen lassen. Nicht überzeugt? Der Track-Record der Trader spricht für sich. Erfahren Sie, wie's funktioniert und holen Sie sich den Mehrwert ins eigene Depot.