RIB Software: Zwischen Kaufempfehlungen und Manipulationsvorwürfen

Mit einem Plus von über acht Prozent war die Aktie von RIB Software am Freitag der mit Abstand größte Kursgewinner unter den 110 im HDAX gelisteten Werten. Gestützt wurde der Titel durch zwei positive Analystenkommentare im Anschluss an die zuvor veröffentlichen vorläufigen 2017er-Zahlen. Die Strategen von Warburg Research haben an ihrer Bewertung zwar keine Veränderungen vorgenommen, taxieren den fairen Wert mit 32 Euro aber deutlich über der aktuellen Notierung von 25,50 Euro. Die Berenberg Bank wiederum hat die Aktie auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 21,30 auf 28 Euro erhöht. Als Begründung verweisen die Experten darauf, dass sie die Erfolgschancen der YTWO-Plattform für Immobilen- und Wohnungsbauunternehmen nun doppelt so hoch wie bisher einschätzen. RIB Software ist daran zu 50 Prozent beteiligt. Rund um diese Plattform gab es allerdings auch kritische Stimmen, weshalb nicht jeder wikifolio-Trader an weiter steigende Kurse der Aktie glaubt.

Geldkarussell statt Gelddruckmaschine?

Einer dieser Pessimisten ist Christian Scheid ("Scheid"), der bei dem TecDAX-Titel am Donnerstag eine gehebelte Short-Spekulation für sein sehr erfolgreiches wikifolio "Special Situations long/short" aufgebaut hatte. Auslöser dieses Trades waren Vorwürfe der Bilanzmanipulation bei dem Unternehmen: "Zentraler Ausgangspunkt ist das Joint Venture YTWO mit der in Singapur heimischen Flextronics International, das von den Betreibern der Internetseite www.bilanzcowboys.de als 'dubios' bezeichnet wird. Angeblich habe RIB Software mithilfe von YTWO ein 'Geldkarussell' aufgebaut, das zu aufgeblähten Umsätzen und Gewinnen führt". Demnach soll der faire Wert der Aktie nur bei einem Drittel der aktuellen Marktkapitalisierung liegen.

Scheid räumt ein, dass er den Wahrheitsgehalt der Vorwürfe nicht abschließend beurteilen kann. Allerdings weist er darauf hin, dass schon in der Vergangenheit immer über Unregelmäßigkeiten bei RIB Software spekuliert worden sei. Zudem sei die Aktie charttechnisch angeschlagen und habe nach frühen Gewinnen als Reaktion auf das Zahlenwerk ins Minus abgedreht, was der Trader als "Warnsignal" interpretierte.

Die beiden eingangs erwähnten Kaufempfehlungen und der nach oben drehende Kurs der Aktie machten ihm dann aber zunächst einen Strich durch die Rechnung, weshalb er das zu diesem Zeitpunkt kurz vor dem Knock-out stehende Hebelprodukt am Freitagmittag mit einem Minus von gut 40 Prozent wieder verkaufen musste. An seiner Short-Spekulation hielt er jedoch fest, indem er einen neuen Knock-out-Schein mit höherer Barriere erwarb, welcher aktuell mit knapp drei Prozent in dem Musterdepot gewichtet ist. Ansonsten besteht das wikifolio aus zehn Aktien und einem Cashanteil von rund 50 Prozent. Bei einem Maximalverlust von gut 25 Prozent wurde seit dem Start im November 2013 eine Performance von fast 260 Prozent erzielt. Das im März 2014 emittierte wikifolio-Zertifikat hat sich seitdem auch schon mehr als verdreifacht.

Voll investiert und dem Trend folgend

Tim Rademacher ("smax1980") fokussiert sich mehr auf die Empfehlungen der Analysten als auf die genannten Spekulationen: "Mir gefällt eine Studie von Berenberg zu RIB Software. Ich habe relativ schnell zugeschlagen, da der Kurs recht stark anzieht und es andere Käufer im Markt gibt. Abwarten könnte dazu führen, dass das Papier später nur noch teurer zu haben ist." Die jüngste Entwicklung hat seine Annahmen zunächst einmal bestätigt, weshalb die im Schnitt zu 25,14 Euro in sein wikifolio "Value Driven" aufgenommene Aktie bereits mit rund vier Prozent im Plus notiert. Mit einem Depotanteil von knapp fünf Prozent ist RIB Software nun einer von insgesamt elf Werten in dem voll investierten Depot.

Der lange Zeit als Finanzjournalist tätige Trader hat das wikifolio im Mai 2015 eröffnet, bevor es zwei Jahre später auch als wikifolio-Zertifikat investierbar wurde. Bei einem maximalen Verlust von 23 Prozent liegen die Performance-Werte bei plus 323 bzw. plus 50 Prozent. Für seine mittel- bis langfristig angelegte Anlagestrategie setzt der bei Anlegern sehr beliebte Trader auf "Unternehmen mit einer starken Geschäftsdynamik". Wie das genau funktioniert, erklärte Rademacher erst vor Kurzem im Interview mit dem "Börsenradio".

Die 10 TecDAX-Aktien mit den meisten Trades (12.02.2018-18.02.2018):

# Name ISIN Handelsvolumen Alle Trades Anteil Käufe 1 Wirecard DE0007472060 832.669 388 60% 2 Evotec DE0005664809 817.602 252 62% 3 Siltronic DE000WAF3001 559.159 203 59% 4 SMA Solar DE000A0DJ6J9 1.134.949 173 71% 5 RIB Software DE000A0Z2XN6 419.414 154 68% 6 S+T AT0000A0E9W5 269.752 137 55% 7 Cancom DE0005419105 210.715 137 60% 8 Aixtron DE000A0WMPJ6 47.951 129 51% 9 Jenoptik DE0006229107 274.390 119 63% 10 Nordex DE000A0D6554 49.380 113 73%

Alle wikifolios mit RIB Software (ISIN: DE000A0Z2XN6) im Depot.

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.