Die Bestseller-wikifolios im August

Das Portfolio ist trotz kleinerer Umschichtungen weiterhin sehr konzentriert. Die zwei größten Positionen, Vonovia und HelloFresh , machen jeweils rund 30 Prozent des Portfolios aus. Bei Vonovia setzt der Trader nach eigener Aussage darauf, dass durch die Einführung neuer Erfolgskennzahlen der faire Wert für viele Anleger stärker sichtbar wird und somit in Anbetracht des geringen Risikos in den nächsten Monaten ein hohes Potential vorhanden ist. Grundsätzlich investiert Brach in Aktien von Unternehmen, „die sehr nah am Konsumenten dran sind und oftmals veraltete Branchen durch den Einsatz von Big Data, künstlicher Intelligenz und Digitalisierung revolutionieren“. Hoch gewichtet werden dabei die Konzerne mit der höchsten Chance, die Erwartungen der Anleger zu übertreffen.

Arnd-Rüdiger Schwarz ( ARMEGAS ) ist trotzdem oder gerade deshalb bemüht, die Erwartungshaltung etwas zu dämpfen. Eine mögliche Korrektur in dem Sektor bezeichnet er als „eigentlich nicht ungesund“. Trotzdem ist er aktuell fast vollständig in Aktien investiert, weil er sich an die Spätphase der Dot.com-Rallye 1999/2000 erinnert fühlt: „Es stellt sich nur folgende Frage. Ist es aktuell November 1999 oder ist es schon März 2000? Natürlich muss man dabei sein! Nicht mit vollem Risiko, aber man sollte in diesen Phasen trotzdem investiert sein, weil in der allerletzten Börsenphase die Gewinne am größten sind.“ Etwas Vorsicht lässt sich allerdings in der Depotzusammensetzung erkennen: Gut die Hälfte des Kapitals steckt momentan in Air Liquide und Linde und damit in vergleichsweise defensiv anmutenden Branchenplayern.