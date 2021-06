Das Comeback von Teamviewer: Nach dem ManU-Schock jetzt die SAP-Hoffnung

Das hat sich auch an den jüngsten Quartalszahlen des Unternehmens gezeigt. Der Aktienkurs befindet sich seit Februar trotzdem im Sinkflug. Von dem damaligen Hoch bei knapp 50 Euro ist der Kurs bis auf unter 30 Euro gefallen. Verantwortlich dafür könnten die Marketing-Aktivitäten von Teamviewer sein. Für den geplanten Aufbau eines „erfolgreichen Tech-Champions aus Europa“ hat das Unternehmen unter anderem einen kostspieligen Fünfjahresvertrag als Haupttrikotsponsor von Manchester United abgeschlossen. Der Bekanntheitsgrad dürfte dadurch weiter steigen. Einige Analysten äußern trotzdem Zweifel daran, ob sich der Deal langfristig lohnen wird. Kurzfristig führte es jedenfalls dazu, dass der Vorstand seine Gewinnprognose für das laufende Jahr nach unten schrauben musste. Bei der bereinigten EBITDA-Marge (Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) rechnet man jetzt nur noch mit Werten zwischen 49 und 51 Prozent der Billings. Zuvor lag der Ziel-Korridor bei 55 bis 57 Prozent. Im Vorjahr war eine Marge von 57 Prozent erreicht worden. Die neuen Ziele kamen am Markt gar nicht gut an, wie sich am Kursverlauf seit Mitte März (damals noch bei 43 Euro) ablesen lässt.

Aus dem Nichts zum größten Depotwert

Seit gestern Vormittag hat sich die Stimmung nun wieder etwas verbessert. Da verkündete Teamviewer eine Zusammenarbeit mit dem DAX-Konzern SAP, durch die ein breiteres Angebot an maßgeschneiderten Lösungen geschaffen werden soll, um Arbeitsplätze und Prozesse in der Industrie weiter zu digitalisieren. Teamviewer gehört nun offiziell zum SAP-Partnerprogramm. Das tat dem Aktienkurs gut. Der konnte gestern rund sechs Prozent zulegen, was auch bei einigen sehr erfolgreichen wikifolio-Tradern eine verstärkte Aktivität hervorrief. Jörn Remus ( Nordmann2015 ) zum Beispiel hat direkt am Montag nach der Meldung eine größere Position für sein wikifolio Nordstern aufgebaut. „Da kamen sehr gute News, ich möchte die mal etwas länger halten“, kommentierte der Trader, der bei dem auf Rekordhoch notierenden Musterdepot seit Mitte 2015 eine Performance von 330 Prozent oder 28 Prozent pro Jahr erwirtschaften konnte.

Nordstern Nordmann2015 DE000LS9GGD3
+328,5 % seit 18.06.2015

+51,3 % 1 Jahr - Risiko-Faktor

EUR 2.648.173,29 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: 27,6 Prozent

Das perfekte Timing des Charttechnikers

Bereits am vergangenen Donnerstag hatte der charttechnisch sehr versierte Marco Utke ( ExodusTrading ) bei der Aktie zugeschlagen und den Titel zu diesem Zeitpunkt als „Leckerbissen“ bezeichnet. Mit der Vermutung, dass der am Tag zuvor erfolgte Rutsch auf gut 29 Euro das „finale Tief“ sein dürfte, lag er nach aktuellem Stand goldrichtig. Dank des frühzeitigen Einstiegs bei 29,67 Euro liegt er bei der Position in seinem wikifolio Exodus Ignition Shares and More aktuell schon mit neun Prozent im Plus. Das wikifolio selbst kommt trotz einer laufenden Korrektur seit September 2016 auf eine durchschnittliche Jahresperformance von über 40 Prozent.

Exodus Ignition Shares and More ExodusTrading DE000LS9LX86
+385,3 % seit 06.09.2016

+39,1 % 1 Jahr - Risiko-Faktor

EUR 851.936,59 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: 40,5 Prozent

Sogar noch zwei Tage früher war Dirk Middendorf ( carpediem7 ) bei der Teamviewer-Aktie eingestiegen. Sein Einstiegskurs liegt etwas über der Marke von 30 Euro, was ihm aktuell aber auch ein Plus von rund sieben Prozent beschert. Sein Mitte 2014 eröffnetes wikifolio Carpe diem Aktientrading notiert knapp unter Allzeithoch. Im Schnitt wurde bei dafür überschaubaren Drawdowns pro Jahr ein Wertzuwachs von 22 Prozent p.a. generiert. Neben der Suche nach fundamental unterbewerteten und renditestarken Aktien nutzt der Trader auch immer wieder Chancen durch „News- und Reboundtrading“. So wie jetzt bei Teamviewer vermutlich.

Carpe diem Aktientrading carpediem7 DE000LS9HFZ6
+284,8 % seit 29.08.2014

+51,3 % 1 Jahr 0,59 × Risiko-Faktor

EUR 4.224.474,83 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: 22,0 Prozent

Die 10 meistgehandelten Aktien der letzten sieben Tage:

# Name ISIN Handelsvolumen (in Euro) Alle Trades Käufe 1 GameStop US36467W1099 583.493,57 1506 39% 2 AMC Entertainment US00165C1045 449.213,81 890 47% 3 BioNTech US09075V1026 644.021,43 467 52% 4 Plug Power US72919P2020 296.428,22 384 53% 5 TeamViewer DE000A2YN900 1.270.752,79 292 69% 6 Cliq Digital DE000A0HHJR3 472.213,99 285 68% 7 Aixtron DE000A0WMPJ6 721.905,55 266 55% 8 HelloFresh DE000A161408 2.133.055,16 263 40% 9 windeln.de DE000WNDL201 346.150,14 259 50% 10 Curevac NL0015436031 648.505,51 253 57%

