Insiderkäufe stoppen die Talfahrt: GFT Technologies im Fokus

Die jüngste Korrektur im Zuge der mittlerweile kaum noch vorhandenen „Brexit“-Ängste hat vor allem bei den zuvor stark gestiegenen Nebenwerten deutliche Spuren hinterlassen. Beim Technologiekonzern GFT hatten die Gewinnmitnahmen allerdings schon mit dem Jahreswechsel eingesetzt. Nachdem der Kurs im vergangenen Jahr um fast 150 Prozent gestiegen war, kam es im Anschluss zu einer Korrektur von über 40 Prozent. Diese Rücksetzer haben die so genannten Insider nun zum Einstieg genutzt. Mitte Juni kauften zwei von drei Vorstandsmitgliedern (darunter auch der Chef Ulrich Dietz) bei Kursen von rund 19 Euro eigene Aktien im Wert von rund 425.000 Euro. Stand jetzt war das Timing perfekt, denn mittlerweile kostet ein Anteilsschein schon wieder über 21 Euro. Auch bei wikifolio.com sind einige Trader auf diese Insiderkäufe aufmerksam geworden und haben die Kursbewegungen der Aktie zum aktiven Handeln genutzt.

Hans Zenger („hzenger“) hat den Nebenwert genau einen Tag nach dem Kauf des Unternehmenslenkers in sein wikifolio „Deutscher Mittelstand“ aufgenommen, was wie folgt kommentiert wurde: „Am ehesten betroffen von einem Brexit wäre wohl der neue Depotwert GFT Technologies, da GFT IT-Services für Investmentbanken erbringt. Diese wiederum würden bei einem Brexit deutlich unter Beschuss geraten, da der Finanzplatz London an Attraktivität verlöre. Es wäre daher theoretisch denkbar, dass die Banken knausriger mit IT-Investitionen sein könnten, wenn ein Brexit anstehen sollte. Bei GFT erscheinen diese Sorgen im Kurs mittlerweile allerdings mehr als reflektiert (zumal der Vorstand verlauten ließ, dass die von GFT erbrachten Arbeiten tatsächlich ohnehin nicht von einem Brexit betroffen wären). Fazit: ich nehme die Wellen, wie sie kommen und konzentriere mich aufs paddeln“. Nach dem starken Kursanstieg der Aktie wurde die Position im Wochenverlauf in mehreren Schritten dann aber doch komplett verkauft („Der GFT-Trade wurde mit schnellen 10% in drei Tagen wieder geschlossen“). Das im Sommer 2013 gestartete wikifolio, dessen Ziel es ist, „den DAX als Benchmark dauerhaft und nachhaltig zu schlagen“ liegt mit einer Performance von 136 Prozent und einem Maximalverlust von gut 19 Prozent knapp unter dem jüngst markierten Allzeithoch. Das seit August 2014 handelbare wikifolio-Zertifikat kommt auf ein Plus von 71 Prozent.

Joachim Köngeter („joibaer“) hatte in seinem wikifolio „Tradingchancen deutsche Nebenwerte“ bereits Anfang Mai angefangen, eine Position bei der GFT-Aktie aufzubauen. Beginnend bei Kursen von rund 21,26 Euro erfolgte der letzte Einstieg bei 18,46 Euro fast genau am Tief der Korrektur. Am Montagmorgen fing der hauptberufliche Aktientrader dann an, die Stücke wieder zu veräußern, was am Dienstagnachmittag vollständig erledigt war. Dabei erzielt er Gewinne von bis zu knapp 6 Prozent. Als Begründung postete er folgenden Kommentar: „Gft Technologies, die die letzten 3 Tage enorm gestiegen sind, wurden verkauft, da das kurzfristige Korrekturpotential jetzt größer ist, als die Chance auf weitere Kursgewinne“. Bei diesem im März 2015 initiierten wikifolio ist das alte Rekordhoch gerade geknackt worden. Mit einem Plus von 32 Prozent seit dem Start und einem Drawdown von weniger als 10 Prozent wurde das Ziel („überdurchschnittliche Rendite bei gleichzeitig möglichst geringem Risiko“) bislang voll erfüllt. Gelungen ist dem Trader dies durch das Aufspüren „kurzfristiger und aussichtsreicher Chartformationen einzelner Aktien“, die dann „wenige Stunden bis zu einigen Tagen gehalten werden, um von einem Teil der Aufwärtsbewegung profitieren zu können“.

10 Aktien mit den meisten Trades (16.06-23.06.2016)

# Name ISIN TradingVolume All 1 BASF DE000BASF111 3.159.819,56 360 2 Tesla Motors US88160R1014 2.206.799,11 201 3 Nordex DE000A0D6554 550.840,38 114 4 GFT Technologies DE0005800601 408.998,53 159 5 Deutsche Bank DE0005140008 403.550,07 331 6 Adva DE0005103006 345.112,18 105 7 Daimler DE0007100000 338.533,02 269 8 Publity DE0006972508 302.701,03 189 9 Continental DE0005439004 291.661,75 56 10 Grammer DE0005895403 290.784,31 144

Basis: alle investierbaren wikifolios

Alle wikifolios mit GFT (ISIN: DE0005800601) im Depot.

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.