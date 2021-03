Die heißesten Aktien der letzten Woche

Das Handelsmotiv „Buying the Dip“ zeigt sich, wenn Trader fallende Aktien in der Hoffnung einer Bodenbildung – also dem kurz bevorstehenden Turnaround – kaufen. Beobachten ließ sich dies letzte Woche bei Encavis. Der Aktien-Kurs des deutschen Produzenten von Strom aus erneuerbaren Energien korrigiert seit Anfang Februar. Letzte Woche verlor das Wertpapier dann noch einmal rund zehn Prozent an Wert. Die Trader nutzten diese Gelegenheit und griffen zu. Thomas Steindl ( rockinvestment) weiß, warum: „Encavis stellt für das laufende Jahr weiteres Wachstum in Aussicht. Beim operativen Ergebnis will das frisch gebackene MDax-Mitglied mehr als doppelt so stark zulegen wie im Vorjahr. Die Corona-Krise traf Encavis 2020 kaum.“ In Steindls wikifolio High Growth Stocks ist die Aktie derzeit mit knapp über einem Prozent gewichtet.