Die heißesten Aktien der letzten Woche

Die „Fear of Missing Out“ - kurz FOMO – brachte Trader dazu, Aktien des deutschen Telekommunikationsunternehmens Freenet zu kaufen. Das besonders bei Dividendenjägern beliebte Wertpapier ist aktuell so gefragt, weil die Dividende nach einer drastischen, durch Corona bedingten Kürzung wieder angehoben werden soll. Auch das vom Unternehmen geplante Aktien-Rückkaufprogramm kommt gut an. Schon länger bei Freenet investiert ist Top-Trader Philipp Haas ( investresearch ). In seinem wikifolio Nachhaltige Dividendenstars ist die Aktie mit knapp zwei Prozent gewichtet.

Das Handelsmotiv „Buying the Dip“ zeigt sich, wenn Trader fallende Aktien in der Hoffnung einer Bodenbildung – also dem kurz bevorstehenden Turnaround – kaufen. So geschehen letzte Woche bei Fresenius Medical Care. Die Kursverluste der Aktie erklärt Trader Andreas Mayer ( FNIInvest), der das Papier mit rund vier Prozent Gewichtung in seinem wikifolio FNI Triple Three Growth Shares hält: „Fresenius Medical Care sorgte am Montag nach Börsenschluss mit einer Pressemitteilung für starke Reaktionen an den Börsen. Durch eine zunehmende Übersterblichkeit von Dialysepatienten und erhöhten Kosten, beides durch die COVID-19-Pandemie bedingt, rechnet das Unternehmen mit einem Rückgang des Konzernergebnisses im Jahr 2021 in Höhe von 25 Prozent.“ Viele Trader ließen sich davon allerdings nicht verunsichern und kauften kräftig zu. Auch hierfür liefert Mayer eine mögliche Begründung: „Die mittelfristigen Ziele bis 2025 wurden bestätigt und die Umsatzziele für 2020 erreicht.“