Die heißesten Aktien der letzten Woche

Fear of Missing Out: Käufe bei steigenden Kursen

Die „Fear of Missing Out“ - kurz FOMO – bringt Trader dazu, Aktien zu kaufen, deren Preis bereits deutlich gestiegen ist. Beobachten ließ sich dieses Handelsmotiv letzte Woche beim deutschen Bio-Kraftstoffhersteller Verbio. Den derzeitigen Run auf die Aktie erklärt Trader Christian Mallek ( SIGAVEST): „Verbio steht kurz vor neuen Allzeithochs. Schafft die Aktie den Ausbruch über 74 Euro, dann könnte sich eine weitere 20%-Rallye anschließen. Wir bleiben investiert. Es ist aufgrund der aktuellen Lage ein sehr positives Momentum in dem Titel.“ In Malleks wikifolio VV Umwelt- und Klimatrends ist die Verbio-Aktie derzeit mit 5,7 Prozent gewichtet.

Buying the Dip: Käufe bei gefallenen Kursen

Das Handelsmotiv „Buying the Dip“ zeigt sich, wenn Trader fallende Aktien in der Hoffnung einer Bodenbildung – also dem kurz bevorstehenden Turnaround – kaufen. So geschehen letzte Woche bei Europas größtem Gebrauchtwagenhändler Auto1 Group. Die aktuellen Kursverluste am Allzeittief ergaben sich als Reaktion auf einen schwachen Unternehmensausblick für das laufende Geschäftsjahr. Viele wikifolio-Trader scheinen dennoch an das Unternehmen zu glauben und griffen bei der Aktie zu.

Taking Profit: Verkäufe bei steigenden Kursen

Das Motiv „Taking Profit“ – also Verkäufe bei steigenden Kursen – ließ sich letzte Woche bei Kuka beobachten. Die Aktie des Maschinenbauers mit Schwerpunkt auf Industrierobotern erzielte auf Wochensicht ein Plus von 8,66 Prozent. Einige wikifolio-Trader nutzten diese Gelegenheit und nahmen Gewinne mit. Einer von ihnen war Bernard Jamsek ( Jamsek). Anlässlich des Verkaufs kommentierte er: „Immerhin ist die Spekulation mit Kuka recht gut aufgegangen. Auf den ein oder anderen Euro mehr hatte ich gehofft, aber ich möchte mich nicht beschweren.“ Jamsek erzielte mit dem Verkauf der Kuka-Aktie in seinem wikifolio Jamseks’s Premiumstrategie einen Gewinn von 9,5 Prozent.

Jumping the Ship: Verkäufe bei fallenden Kursen

Verkäufe bei fallenden Kursen - das zeichnet die Kategorie „Jumping the Ship“ aus. Getroffen hat dieses Schicksal letzte Woche die Aktie von GFT Technologies. Das Wertpapier des deutschen IT-Dienstleisters und Software-Entwicklers verlor in der letzten Woche 6,8 Prozent an Wert. Die Aktie notiert nach wie vor nahe dem Mehrjahreshoch, viele wikifolio-Trader scheinen dem Wertpapier allerdings keine baldige Erholung zuzutrauen.