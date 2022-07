Die heißesten Aktien der letzten Woche

Fear of Missing Out: Käufe bei steigenden Kursen

Bei steigenden Kursen zugekauft haben wikifolio-Trader letzte Woche allen voran die Aktie des Luft- und Raumfahrtkonzern Boeing. Das Wertpapier des US-amerikanischen Unternehmens erholt sich seit Mitte Juni von zuvor erlittenen Verlusten. Zuletzt gab Boeing bekannt, dass im Juni mit 51 ausgelieferten Flugzeugen der beste Monatswert seit März 2019 erzielt werden konnte.

Buying the Dip: Käufe bei gefallenen Kursen

Auf den „Dip“ – also den kurz bevorstehenden Turnaround – setzten die wikifolio-Trader letzte Woche beim chinesischen Tesla-Konkurrenten BYD. Gekauft hat die Aktie unter anderem Roland Weis ( Aktienkampagne). Er erklärt: „Operativ läuft es bei dem chinesischen Elektroautokonzern ziemlich rund. Die Anzahl der abgesetzten Fahrzeuge steigt kontinuierlich. Neben reinen Elektrofahrzeugen werden auch noch hybride Fahrzeuge produziert. Viele neuen Modelle sollen in der Entwicklung sein, die Serienfertigung hat der Konzern im Griff. Umsatz- und Gewinnanstieg stimmen also. Das Unternehmen hat gute Chancen, sich als führender chinesischer Elektroautokonzern zu positionieren.“

Taking Profit: Verkäufe bei steigenden Kursen

Das Motiv „Taking Profit“ – also Verkäufe bei steigenden Kursen – ließ sich letzte Woche beim US-Nahrungsmittelkonzern Beyond Meat beobachten. Die Aktie des Produzenten veganer Fleischersatzprodukte gibt derzeit deutliche Lebenszeichen von sich (rund 50 Prozent Monatsplus), nachdem sie zuvor innerhalb eines Jahres fast 70 Prozent an Wert verlor. Viele wikifolio-Trader nutzten diese Gelegenheit und verkauften.

Jumping the Ship: Verkäufe bei fallenden Kursen

Noch weiter bergab ging es letzte Woche bei Shopify. Nach den Kursverlusten der letzten Tage (-11 Prozent) hat die Aktie auf Jahressicht nun rund 75 Prozent an Wert verloren. Angesichts des erneuten hohen Wochenminus schien eine ganze Reihe von Tradern den Glauben an eine baldige Trendwende beim E-Commerce-Software-Unternehmen zu verlieren und trennte sich darum von der Shopify-Aktie.