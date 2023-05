Hopfen und Malz, Gott erhalt's!

Bier zählt – wenig überraschend – zu den beliebtesten alkoholischen Getränken der Deutschen. Nicht nur am Männertag. 2022 trank jeder Deutsche im Schnitt 92 Liter des Hopfen-Malz-Hefe-Wasser-Gemisch.

Pandemie dämpft Bierkonsum …

Der Bierkonsum ist in den vergangenen Jahren in Deutschland allerdings fast durchwegs gesunken – besonders in den Jahren 2020 und 2021 machte die Corona-Krise durch die Lockdowns den Biertrinkern einen Strich durch die Rechnung. Geschlossene Bars und Restaurants, abgesagte Konzerte und Festivals usw. haben den Bierkonsum deutlich einbrechen lassen. 2022 stieg er zwar wieder leicht an, ob eine Erholung auf Vor-Krisen-Niveaus möglich ist, ist aber fraglich. Denn der Trend bleibt abwärtsgerichtet.

… genau wie zunehmendes Gesundheitsbewusstsein

Unterschiedliche Faktoren dämpfen laut dem Deutschen Brauerbund die Lust auf Bier: Die Verbraucher achten vermehrt auf ihre Gesundheit und trinken deshalb weniger. Auch der demographische Wandel spielt offenbar eine Rolle: Ältere Menschen trinken demnach weniger Bier.

Übrigens: Das Land mit dem höchsten Pro-Kopf-Verbrauch von Bier ist laut statista-Daten Tschechien. Im Jahr 2021 soll jeder Tscheche im Schnitt gut 180 Liter Bier getrunken haben! Selbst die Österreicher können hier bei Weitem nicht mithalten.

Die Top-Brauereien der Welt

Der weltweit größte Braukonzern – sowohl nach Produktion, Umsatz als auch Marktkapitalisierung – ist die belgisch-brasilianische AB Inbev (Anheuser Busch-InBev). Das Unternehmen mit Marken wie Beck’s, Diebels, Franziskaner, Hasseröder uvm. kommt auf einen Marktanteil von 30 Prozent und verkauft jedes Jahr mehr als 560 Millionen Hektoliter Bier.

AB Inbev konnte im ersten Quartal einen massiven Gewinnsprung ausweisen. Der Nettogewinn belief sich auf 1,64 Milliarden Dollar nach nur 95 Millionen im Vorjahr. Der Umsatz sei vorrangig aufgrund von Preismaßnahmen organisch überraschend stark gewachsen. Für 2023 rechnet der Konzern mit einem EBITDA-Wachstum von 4 bis 8 Prozent.

Trotz dieser zuletzt guten Nachrichten konnte sich die Aktie bis heute nicht vom Einbruch im Zuge der Corona-Pandemie erholen. Seit 2021 tendiert das Papier seitwärts. Seit Jahresbeginn handelt die Aktie ebenfalls nahezu unverändert. Mittelfristig kann der Top-Bierbrauer immerhin mit der Index-Performance des S&P 500 oder des Dax mithalten.

Im Vergleich mit den letzten 5 Jahren ist die Aktie recht günstig bewertet, wie Daten von aktien.guide zeigen.

Als Kaufargument scheint das für die wikifolio Trader alleine nicht auszureichen. AB Inbev ist aktuell lediglich in 125 von insgesamt 9593 investierbaren wikifolios vertreten. Damit ist die Nummer 1 zwar gleichzeitig der beliebteste Bierbrauer auf wikifolio.com, gehandelt wird das Papier aber kaum: Auf Monatssicht zählen wir lediglich 36 Trades, 58 Prozent davon waren außerdem Verkäufe.

Auf Platz 2 mit deutlichem Abstand liegt Heineken : Sowohl was Größe als auch Beliebtheit auf wikifolio.com angeht. Die Niederländer produzieren weniger als die Hälfte von AB Inbev. Vertreten ist die Aktie dann auch nur mehr in 70 investierbaren wikifolios.

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die 5 größten Bierbrauereien der Welt:

# Name Land Marktkapitalisierung in Mrd. Euro Performance YTD # inv wikifolios mit dieser Aktie enthalten ua. in 1 AB InBev Belgien 110,22 -2,30% 125 Top Global Brands 2 Heineken Niederlande 60,03 18,50% 70 Regel Nr. 1: Kein Geld verlieren 3 China Resources Beer China 21,03 1,20% 5 4D Chinafrica 4 Carlsberg Dänemark 20,3 23% 29 Trend links unten-rechts oben 5 Asahi Group Japan 19,06 35,40% 11 Beer & Spirits Aktien-Werte

Fazit

Die größten Bier-Aktien sind auf wikifolio.com auch die beliebtesten. Die Wachstumsaussichten sind allerdings eher gering. Vorrangig durch Übernahmen konnte sich AB InBev als Gigant schlechthin etablieren. Entsprechend stabil und krisenresistent dürften die Aktien auch sein. Allerdings hat die Corona-Pandemie die Branche vor neue Herausforderungen gestellt und zu teils massiven Gewinn- und Kurseinbrüchen geführt. Bis heute konnten sich viele Bier-Aktien davon nicht erholen. Also, nur trinken oder auch investieren? Ein Engagement drängt sich nicht auf, im Zweifelsfall also nur trinken. Im Rahmen versteht sich.

