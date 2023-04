Die heißesten 10 Aktien der letzten Woche auf wikifolio.com

Die Marktlage hat sich in der letzten Woche kaum verändert. Die US-Börsen geben nach wie vor den Ton an. Dort finden die zuletzt stark steigenden Covid-19-Infektionszahlen wenig Beachtung. Stattdessen werden die Kurse getrieben von erfreulichen Arbeitsmarkt-Zahlen und Erfolgen bei Impfstofftests. Die Stimmung ist gut. Die Bewertungen zum Teil sehr ambitioniert. Es verwundert daher wenig, dass die findigen wikifolio-Trader neben den Aktien-Dauerbrennern vermehrt auf Underdogs setzen.

Warum der deutsche Online-Broker Flatex die beliebteste Aktie der vergangenen Woche war, erklärt Vincent Soltau ( Juliette ), der das Papier selbst in seinem wikifolio Trend- & Newstrading Aktienwerte hält: „Flatex erzielte ein Rekordhalbjahr und dreistelligen Wachstumsraten. Im ersten Halbjahr 2020 wurden pro forma 37,6 Millionen Transaktionen abgewickelt - plus 152 Prozent im Vergleich zum ersten Halbjahr 2019. Fast 288.000 Neukunden wurden gewonnen.“ Soltau veranlassten diese Zahlen sein Investment aufzustocken. Aktuell ist der Online-Broker mit knapp sieben Prozent im wikifolio gewichtet.

Ein Gespür für die Aktien der Stunde bewies vergangene Woche wieder einmal Christian Jagd ( Portfoliomatrix ). In seinem wikifolio Intelligent Matrix Trend befinden sich mit Apple , Varta , Nvidia und Flatex gleich vier der beliebtesten Aktien. Jagd beweist damit, dass er die Trendfolgestrategie, welcher er sich mit seinem wikifolio verschrieben hat, wahrlich beherrscht. Das zeigt sich auch an der Wertentwicklung von Intelligent Matrix Trend . Über 500 Prozent Performance seit 2014 stehen zu Buche. Kein Wunder, dass Jagd mit seinem Musterportfolio die Top-wikifolio-Rangliste anführt.

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.