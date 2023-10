Netflix profitiert von vielen neuen Abonnenten

Zweistellige Kursgewinne nach den Zahlen

Die Performance des Musterdepots stieg daraufhin auf 362 Prozent, was bei einem Start im Frühjahr 2020 eine Rendite von rund 54 Prozent pro Jahr bedeutet. Und das bei einem maximalen Verlust von ca. 38 Prozent. Vom anspruchsvollen Marktumfeld blieb auch sein wikifolio nicht verschont und schrieb in jüngster Vergangenheit rote Zahlen. Der Trader setzt auf einen Mix aus international konservativen und spekulativen Werten. Dabei nutzt er vor allem eigenen Analysen, die nach einem Punktesystem aufgebaut sind. Das größtenteils aus Aktien bestehende Portfolio beinhaltet aktuell noch einen ETF sowie mehrere Knock-out-Produkte auf Einzelwerte und Aktienindizes.

Anhebung der Kursziele zu erwarten

Netflix hat im abgelaufenen Quartal vor allem von einem überraschend starken Anstieg der Abonnenten profitiert. Der Streamingdienst gewann im dritten Quartal 8,76 Millionen neue Kunden. Analysten hatten im Vorfeld „nur“ mit etwas mehr als sechs Millionen gerechnet. In Summe hat der Konzern damit jetzt rund 247 Millionen Abonnenten. Geholfen hat Netflix in den vergangenen Monaten allem Anschein nach das konsequente Vorgehen gegen das Teilen von Passwörtern. Zudem wurden Preiserhöhungen für einige Angebote in den USA, Großbritannien und Frankreich avisiert. Die unerwartet starken Zahlen dürften sich auch positiv auf die Kursziele der Banken auswirken. Bislang wurde der faire Wert laut aktien.guide im Durchschnitt auf knapp 448 Dollar taxiert:

Erfolgreicher Kurzfrist-Trade

