Neue investierbare wikifolios KW 25

In der Kalenderwoche 25 wurden 12 neue wikifolios emittiert.

Folgende wikifolios sind neu dazugekommen:Schwäche nutzen

Der Trader „ChrisN“ investiert in Schwächephasen in ausgewählte internationale Unternehmen. Performance seit Beginn: +11,71%.

Energiewechsel

Der Trader „joinvest“ investiert in internationale Energieversorger und Solar-Unternehmen. Performance seit Beginn: +11,15%.

SuccessSL

Der Trader „weissensee“ handelt nach charttechnischen Signalen Aktien und ETF´s. Performance seit Beginn: +0,30%.

Darvas Trading

Der Trader „Wosab“ handelt nach der Momentumstrategie von Nicolas Darvas. Performance seit Beginn: +0,45%.

CrossWorth Strategie

Der Trader „TraderMarkus“ investiert in Titel sowohl nach fundamentaler als auch technischer Analyse. Performance seit Beginn: +1,48%.

Asian Lion

Der Trader „LionCapital“ investiert über ETF´s in asiatische Märkte. Performance seit Beginn: -2,08%.

Burikan Global Strategy

Der Trader „Burikan“ investiert über Aktien und ETF´s in deutsche und amerikanische Aktien. Performance seit Beginn: +43,03%.

DAX-Werte Finest Selection

Der Trader „ValueHunter“ investiert in DAX Werte nach der Strategie von Susanne Levermann. Performance seit Beginn: +11,34%.

GSSO Wachstum International

Der Trader „SaschaOffer“ investiert in Unternehmen die sich in Vergangenheit besser als der Gesamtmarkt entwickelt haben. Performance seit Beginn: +0,07%.

Mit dem Trend fahren

Der Trader „Mangkai“ handelt in kurzfristigen Trends Aktien mit Hilfe gleitender Durschnitte. Performance seit Beginn: +23,03%.

Military Strategy

Der Trader „MarkusHahn“ investiert weltweit nach technischer und fundamentaler Analyse. Performance seit Beginn: +15,25%.

N3XT4Revolution

Der Trader „ORB“ investiert in Aktien und ETF´s mit Schwerpunkt 3D-Druck Technologie. Performance seit Beginn: +2,4%.Ich wünsche viel Spaß beim Entdecken neuer und interessanter wikifolios!

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.