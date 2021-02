Neue investierbare wikifolios KW 6

Im Laufe der vergangenen zwei Wochen haben 105 wikifolios den Status "investierbar" erreicht.

Somit sind nun 2.228 wikifolio-Zertifikate mit eigener ISIN an der Börse Stuttgart sowie außerbörslich bei Lang und Schwarz handelbar.

Sortiert nach wikifolio-Tradern in alphabetischer Reihenfolge ist untenstehend nachzulesen welche Handelsstrategien neu dabei sind.

Viel Spaß beim Entdecken!

wikifolioWFTrader

Beste ChancenNFHP2141

Future Trends by AdrianoTRENDS22adriano

Post Crash BonusBONUS008Aktienwolf

VSAlphaBullVSABULLAlphaPositive

Big PlayerBPAK0AndreasKabelitz

GigantenGBLCHPNSAntares

TACHTACHTACH0ATradingX

DemografieJM011113Blackswan

new wachstum 2RTRZHJblauthomas

BS Diviplus BSDIPLUBLUESKY

BS Indizes und Aktien-WerteBSKAGGBLUESKY

BoostBOOSTBoost

Büche Investments OffensivBUECHEINBuecheInvest

K2-Quantum Algorithmic Trading0123456Buli

CR Investments Chancenplus777777CRChancennutzer

EverGrowEVERGROWCooper

Checks and BalancesCAB00000Dachs88

MittelstandsaktienMITTELSTDanyM

Relative Momentum RANGLISTDanyM

AktienempfehlungenBIS2017DanyM

Dividenden RenditeDIVI2015DanyM

Aktien aus FamilienunternehmenFAMILYDanyM

Aktienrückkäufe von UnternehmenALARMDanyM

- Global Food companies -GLOFCDavidAbs

Comeback der BankenBANKRETUDaxRakete

BonusrenditeBON68Dermaddin

DSI Value&Chance DividendenVC1DSDevas

dhwINVESTMENTDHWXXXXXdhwINVESTMENT

Money returns with friendsRICHMANWDiamonds4ever

Global Dividend AGBDA0001Dividenden

Stratego 2 - Venus STRAT2VEDocMoney

Turopoldi 4 Modelle-1 SystematikTURGRAMBDOGA

Strategie Derivate-WerteD5X55555EuroTrade

Divident&ValueMUCHMOREFenglerInvest

Marktboni / BenchmarkMABONBENFoxInvestments

Trend links unten-rechts obenTRENDLURFranzKarl

fünf Sterne CharttechnikDFCHARTTfuenfSterne

Rohstoffe, Agrar und WachstumFVJXXXFvJ

Werteauswahl nach KgVGN1948genanni

Global-Player als RenditechanceGPW02014GordonModell

RENTKO Value-StrategieOLIWEBGuentherWeber

Aktien-Werte EU nach IchimokuEUICHIMOIchimokuTrader

Jerkshires Defence TowerJ3RKSH3RJerkshire

ActiveSelectGlobalASG2014JosefPinter

Best Chances 1 StockBESTCH1SJuSaMiz

Deutschland & US gehebeltKF220782kai2277

Deutschland gehebeltKF220781kai2277

EV/EBITDA - Europa ValueKVAG0002KnappVoith

RüstungTabakNuklearRTN2014KnowMej2014

LUCRUM - Value InvestmentKVP14LucrumTrading

Outperformer M.S.MARS277MaddinS

Trend Unternehmen290288MaDoSi

Makro-MultiAsset-StrategieMAKROMAMakroMA

Mehrwert InvestBUTLERMehrwertinvest

BörsenPartner DeutschlandBP666MikePlace

German Mid Cap - Top-Flop 5MDTOFL5MomoInvest

NF Global Macro NF1379NFud

Multi Asset Active Allocation LSMAAANH04NHWF

Lonely IslandAMX71977price

Trading spekulativ2BB12Rogall

Aktien-Werte und TradingBB1280Rogall

Dividendenwerte -Weltweit-KVACHSealchen

Power Assets High Leverage FFW002sixsigmatrades

Lithium Battery InnovatorsLITHBATTsmwikifolio

Pure DerivativesLEVFOLIOStM

Aktien TrendfolgerTFSHARESSwansea

Big 50 selectTIT50SELTappert

Inside selectINSIDESETappert

Germany selectGERSELECTappert

Global Dividend selectGLODIVSLTappert

TAM werthaltige Unternehmen 10091974tigerloewe

Wachstum mit 1 - 3 Anlagen l/sWACHSTTraderAlex

Mix it UpMIU12738TradeWhatYouSee

Ästhetische MedizinTL000003TRENDLINK

Elektroauto ProduzentenTL888444TRENDLINK

Photovoltaik-MaschinenbauTL000011TRENDLINK

Augmented- und Virtual-RealityTL000004TRENDLINK

Autonomes FahrenTL000001TRENDLINK

BioplastikTL000010TRENDLINK

CarbonTL000007TRENDLINK

RobotikTL000005TRENDLINK

BatteriespeicherTL000006TRENDLINK

SensorikTL000009TRENDLINK

ZiDy-Strategie 3xZIDY003TrendPLUS

ZiDy-Strategie 50ZIDY50TrendPLUS

Trend Select High-Risk 99201402TrendSelect

Trend Biotech & GesundheitBIOCARETrendtalent

Norlha Trading und Invest 4NORLF4Tsampala

DISCOUNT-OPTION-TRADINGTOSHFTSchreiber

FX TurboTrader Dachs-IndexFXTTDTurboTrader51

BuffetologyBUFFETulineustadt

UmbertoBailoni_ValueLongtermBAILONI2UmbertoBailoni

VANMOE - Wachstum durch SubstanzFVSMOvanmoe

Nachhaltige und soziale WerteNEWDAXNRVespasian

Vici - EuropaVICIEURViCi

Defensives Wachstum GlobalDEFWAGLOWeiland

D-PerformaceDK89FWLWellenfalter

FlexibelFLEXIBELWellenfalter

Balancefolio defensivBFDEF01Wesie

APOLLO 20BDTSHAREWillli

Only Cash-Kuh InvestALXLAN77wrongturn

TRAXX - Absolute ReturnTRAXXARTXTRAXX

Absolute Return - With LeverageARWLEVERxxxBULLsEYExxx

DE30 Index Trading - gehebeltLEV04ytrade

Welt Dividendenstrategie SchutzDIVISCHUZiener

Supreme InvestSUPREMESilbert

Daylight-MoneyDAYLIGHTStratega

StyriaTrading Aktienstrategie55582203StyriaTrading

Hot Stocking WorldwideHOTSTOOKSvenMarket

INSURANCE & TELECOMMUNICATION EARTHFIVTANIT

Antizyklische Balance000PJEGATheophilus

Top-Bonus-Investment (K)TPBONUSKTHInvestment

Bullen-BärenkopfTHURINTThuringiaInvest

TG Premium Charts -balance-TGPCBTobiasGreuel

TS Trading MTTSTMT001TomS01

Quant1 - ETF-WerteQ1TSYSTradeSys

High Yield Sentiment StrategieNSENTIHYTrendjetter

Fundamental GrowthTRIMUC60Trimuc60

Hase und IgelMKBODTTurtleSoup

Multi Chart Trend Long ShortMULTI200TWeiermann

Trendfolgesystem IDXTRNDFOLGTWeiermann

MDNLaneIV HPFED TRND PRFT MRKIIIMDNLNVicVittorio

AMGINE CASHMACHINE29115Waverider

Wellenspitzen TJ- SystemWS020214Wellenspitzen

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.