Neue investierbare wikifolios KW 8

Heute haben 85 wikifolios den Status "investierbar" erreicht!

Somit sind nun 2.310 wikifolio-Zertifikate mit eigener ISIN an der Börse Stuttgart sowie außerbörslich bei Lang und Schwarz handelbar.

Sortiert nach wikifolio-Tradern in alphabetischer Reihenfolge ist untenstehend nachzulesen welche Handelsstrategien neu dabei sind.

Viel Spaß beim Entdecken!

wikifolioWFTrader

US-TrendTRENDUSAAbsolutTotal

Deutschland Outperformance22000URAAlbrechtCapital

WeltunternehmenDTSTLAlex94

Wertpapier22WTP22Alex94

SubstanzWachstum Euroland00SUWAELalfisti

Multi-Asset-PortfolioSOLIDE01Anlagestratege

Die Kraft von Fonds / ETF-WertenDKVFUEArdee

QuantStrategieJUSCAP01Beltschazar

Rebound long-termREBOUND1BenBud

The International EverGreensINWI2014BigHank

German Engineering5GERENGBigHank

DIVIDENDEPLUSERTRAGDIV5023BOERSENEBENWERT

BO GLOBAL TRADING / TITANSBOGTTIBOGT

BSMD Tradingchancen weltweitBSMDTW01BSMD

Bond Absolute Return Strategy HFFERHIO20Buli

SL Marktmix Hebel21222324CaPe70

Solides Europa231127capetonia

cashburner all sharesALLSHAREcashburner

Markttechnik - Trading10122014DagobertDax

Trendfolge mit ETF-WertenSETFSDambini

einer plus einerEINER1Daniell

MomWikiWorldMOWIWOdierente

5 +1 ETF-WerteETF5Wdiwainvest

Fasttrack WachstumFASTMOMDrHimmelreich

Sustainable Growth StrategySGFSSSDWC

INFINITYINFINITYelegance

Fundamental EB231296erictothe

Chancen in starken TrendsMUASFOFelixCr

SpekulativesTradingMEHRGELDFenglerInvest

Trendfolge DeutschlandFHERR02fherr

Finanzprofil aus StrategiemixFINANZfinanzprofil

US Dividend GodsUSDIGODSforse

Dividenden rebalancedDIVBALANFranzKarl

TIFFANYTIFFANYFrenchie

Market Technical On FundamentalsUNDAMATEfundamarkttech

alternative TechnologienRTRTEGanesha

TrendResearch absolute ReturnTRAR1GerdH

Deutschland Strategie00188889GreenLady

Fast alles ist erlaubt388889GreenLady

Grünes Geld Global06022014Greenwave

Grünes Geld DEU30GGDAXWERGreenwave

HBPP - PermanentHBPPORTFHarryBrowne

Asset Allocation "Ausgewogen"50S50BAAHeemannVV

Trend Strategie gehebeltIBES2015Ibes

Immobilien Palis OneIMMEO051Immorealo

Chart & Value8592711Investar

75 P - AktienwerteEQUITYDEjt74

The world of tomorrowTLFWOKasparSailer

3D-print & innovative ITServices3D001Klabauter64

Was braucht der Mensch zum Leben11121987LowRiskStrategy

US Growth and ValueUSGRVALucasG

Geduld ist die Pforte der FreudeGED1111Xmagix01

Pure HedgeNURSHORTmaikschwaebe

Börse 2.0 Wachstum & RisikoBORN74Markenaktien

smartBeta Wachstum und DividendeSBWDDMarktBeta

60:40 Welt + USA6TYFORTYMashUp

70:30 Welt70THIRTYMashUp

AllwetterstrategieMASTERP5Master

MHEQ Global Champions DefensivCHAMPSDFMichaelHowards

Trendfolger nach Levy250DSMM09MightyDax09

River TradingRIVERMikeRiver

Value growthM7Z26Mischa

DE30 ETF Werte und sonst nichtsSAFEDAXMoonwalker

Fundamental und Trend OptimiertFTRENDMPannier

Trend Performance Europa 50TRENDPRFMPannier

Smart ONESMART001MrPeak

MZ - long/short Strategy111201LAMZTrading

Chance Finananzbranche93246Oekonom

Biotechnologie ChancenBBB001OJE2013

Streuung mit Fokus D>EU>US+GoldPJHKDO14PaKe

p-alpha_global_opportunitiesPAALLFpAlpha

Gewinne mit Hebel laufen lassenRENDITEWPerformerJohn

Trading 2015MD156Pin15

Top Unternehmen weltweitTOP1000quadriceps

Bayer Global CoreRBAYERGCRBGlobalMacro

Top Dividenden USARASTDDUSriseandshine

IGB DresdenB03R5ESachs

Single Turbo Value GrowthT1PCKBANSchaltplan

SL Strength Capital offensivSL000001SebastianLukas

SharkBroker World ResourcesSBWR002SharkBroker

Dachs JAGDSILVIA62Silvi

TurnaroundWerteDOMTUAKSkeletor

Global Trends ChanceTRD212TrDInvest

Powerful TradingBIGBOYWOFFILOUS

Hebeltrading auf DE30 AktienLEV01ytrade

