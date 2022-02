Aktienmärkte im technischen Abwärtssog

Fast ein ganzes Jahr lang hatte es sich der DAX in seiner Seitwärtszone zwischen rund 14.800 und 16.300 Punkten gemütlich gemacht. Gerade am unteren Ende dieser Range war es im Bereich zwischen 14.800 und 15.000 Punkten immer wieder zu Aufwärtsbewegungen gekommen. In der vergangenen Woche ist diese Unterstützung nun aber gefallen. Der deutsche Leitindex fiel bis auf unter 14.400 Punkte und damit auf den tiefsten Stand seit März 2021. Trotz der anschließenden Erholung deutet das Ausmaß des Rücksetzers nicht darauf hin, dass wir es hier mit einem charttechnischen Fehlausbruch zu tun haben. Wahrscheinlicher ist, dass sich die Formation als klassische Top-Bildung herauskristallisiert, was weiter fallende Kurse zur Folge haben dürfte.