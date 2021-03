Release: Neue Einzelwertseiten – und mehr Chancen für alle

Aktuelle Börseninformationen gepaart mit intelligenter Technologie: Ab sofort finden Sie alle wichtigen Charts und Preise in Echtzeit, Kommentare und Meinungen von Top-Tradern und spannende Anlagemöglichkeiten. So können Sie schneller auf Marktveränderungen reagieren.

Unsere neue Einzelwertseite bietet Nutzern umfangreiche Informationen zu auf wikifolio.com gehandelten Aktien und ETPs. wikifolio-Trader können ab sofort ihre Kommentare formatieren und leserfreundlicher gestalten. Sparplan-Fans finden ab sofort auch wikifolio-Zertifikate-Sparpläne bei comdirect.





NEU: wikifolio.com Einzelwertseiten

Die wikifolio-Trader analysieren laufend das Geschehen am Finanzmarkt, um optimale Entscheidungen für ihre wikifolios zu treffen. Im Durchschnitt werden börsentäglich 18.000 Trades von den wikifolio-Tradern durchgeführt. Sie sind die Basis für wertvolle Informationen, wenn es um die Entscheidung für bestimmte Wertpapiere geht.

Wir haben diese Community-Daten um Basisdaten angereichert und stellen Tradern und Anlegern gleichermaßen einen umfangreichen Informationsbereich für Aktien und ETPs zur Verfügung – die wikifolio.com Einzelwertseiten. Sie sind aus jedem einzelnen wikifolio erreichbar, wenn Details zu den einzelnen Werten im wikifolio von Bedarf sind.

Ein Beispiel: ISIN DE000A1EWWW0 - ADIDAS AG Aktien auf einen Blick.

Einzelwertseite entdecken

Daten aus der Community – für die Community

Sentiment, Trader-Kommentare, Top-Trades und Veränderungen im Investitionsverhalten (Beliebtheitsindikator) sind die ersten Community-Daten, die wir für einzelne Wertpapiere veröffentlichen – mehr Auswertungen und Analysen sollen folgen.





Ausgewählte Einzelwert-Daten

Basisinformationen wie Kurs, Chart, Open/Close Preise und Performance-Kennzahlen stehen direkt auf der wikifolio.com Einzelwertseite zur Verfügung. Weiterführende Informationen können wie gewohnt über eine direkte Verlinkung zu unseren Partnern abgerufen werden.





Wichtige Elemente der Einzelwertseite im Detail

Echtzeit-Chart, Kurse und Performance-Daten

Analog zum wikifolio-Chart kann auch bei Einzelwert-Charts die Ansicht auf jährlich, monatlich, wöchentlich und Intraday umgeschaltet werden. Ausgewählte Performance-Kennzahlen geben einen Überblick, wie sich der Einzelwert bisher entwickelt hat.

Der neueste Top-Trade

Top-Trades sind die neueste Entwicklung auf Basis unserer Community-Daten. Das Element zeigt den besten wikifolio-Trade in diesem Wertpapier im vergangenen Jahr. So kann anhand eines Erfolgsbeispiels leicht nachvollzogen werden, wie das Wertpapier gehandelt wurde und welche Strategie der Trader angewandt hat. Mit Klick auf „Im Chart anzeigen“ kann der Top-Trade im Einzelwert-Chart eingeblendet werden.

Die Top-Trades stehen auch als Modul für ausgewählte Partner zur Verfügung und werden auf einigen Seiten wie zum Beispiel Onvista.de oder wallstreet-online.de ausgespielt.

Beliebtheitsindikator

Der Beliebtheitsindikator gibt an, in welchem Anteil der wikifolios der Einzelwert in den letzten acht Wochen vertreten war.

Trading-Sentiment

Zusätzlich unterstützt das Trading-Sentiment aus der wikifolio.com-Community die Bewertung des Einzelwerts. Für unterschiedliche Zeiträume können die Anteile der Käufe und Verkäufe an den wikifolio-Trades nachvollzogen werden.

Meinungen und Artikel

Zusätzlich werden die neuesten Kommentare und Beiträge aus der wikifolio.com Redaktion zu den Einzelwerten angezeigt und runden das Bild ab.

Jetzt die neuen Einzelwertseiten für Ihre Lieblings-Aktien oder -ETFs entdecken!

Zum Beispiel die Einzelwertseite für die Adidas-Aktie:



Einzelwertseite für Adidas

Trader-Kommentare: Editor

Ab sofort können wikifolio-Trader ihre Kommentare formatieren: Absätze, fette und kursive Schrift, Bulletpoints und Aufzählungen werden unterstützt.







wikifolio-Zertifikate-Sparplan: comdirect

comdirect hat vor kurzem Sparpläne auf wikifolio-Zertifikate gelauncht. Abgesehen von der separaten Kennzeichnung für die spaplanfähigen wikifolios, gibt es nun auch einen neuen Filter in der Suche, bei dem der Anbieter gewählt werden kann.

Auf der Suche nach Investitionschancen? Finden Sie einfach und komfortabel die wikifolios, die zu Ihrer Anlagestrategie passen.

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.