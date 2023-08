Drohende Anklage? Mustergültiger Kursverlauf bei Tesla

Den Aktienkurs von Tesla tangiert das alles aber nicht. Stattdessen bewegt sich die Aktie gerade wie in einem charttechnischen Lehrbuch. Seit Jahresbeginn ist der Kurs von rund 100 Dollar in der Spitze bis auf 300 Dollar gestiegen. Diese Rally verlief in zwei Etappen, wobei das erste Zwischenhoch bei rund 218 Dollar markiert wurde. Genau in diesem Bereich endete jüngst dann auch die zweite Korrekturbewegung, bevor es in den vergangenen zwei Wochen wieder nach oben ging. Gestern schloss die Aktie im US-Handel bei rund 257 Dollar.

„Qualität setzt sich immer durch“

Thorsten Feige ( TFimNetz ) beobachtet solche Entwicklungen ganz genau. Er ist bei Tesla in seinem wikifolio MarktfuehrerVolatil von TFimNetz vor drei Wochen zu einem Kurs von umgerechnet ca. 243 Dollar eingestiegen. Ein Timing, für das er sich im Nachhinein selbst kritisiert: „Nach einem Minus von 10 % bin ich wieder eingestiegen. Das war nicht gut, denn der Kurs ist noch einmal um 15 % abgesackt. Ich war zu ungeduldig, denn die Konsolidierung lief bilderbuchmäßig.“ Mittlerweile liegt die Position trotzdem mit 6 % im Plus.

Das bestätigt den Trader wiederum in seiner Ansicht, dass punktgenaues Timing zweitrangig ist, wenn die Aktie erstklassig ist. Genau darauf legt Feige großen Wert. „Qualität setzt sich langfristig immer durch“, erklärt er in seiner Handelsidee. Tesla zählt vor allem deshalb zu seinen Favoriten, weil das Unternehmen seiner Ansicht nach in den Produktivitätskennzahlen alle Konkurrenten um Längen schlägt: „Geringere Kosten, höhere Margen, mehr Innovation - damit ist man auch besser als alle anderen für den Preiskampf gerüstet, der schon läuft und in den nächsten Jahren zunehmen wird.“ Als Systemanbieter besitze Tesla mit der aufgebauten Ladesäulen-Infrastruktur zudem ein milliardenschweres Asset, das erheblich zu den zukünftigen Gewinnen beitragen werde.

Das noch relativ junge wikifolio (eröffnet am 24. Januar 2023) konnte bislang bei einem maximalen Drawdown von 7 % eine Performance von 14 % generieren. Das seit Mitte Mai handelbare wikifolio-Zertifikat kommt auf ein Kursplus von gut 12 %. Der Trader fokussiert sich hier auf Aktien von Unternehmen mit überdurchschnittlichem Value und überdurchschnittlichen Wachstumschancen. Dafür nimmt er bei diesem Musterdepot auch höhere Kursschwankungen in Kauf.

Von der ersten Stunde an im Depot

Ramon Bauerfeind ( BaRaInvest ) hat die Aktie von Tesla bereits im April 2020 – direkt zum Start des Musterdepots und kurz nach dem Tiefpunkt des Corona-Crashs – in sein wikifolio Zukunftsinvestment aufgenommen. Obwohl er seitdem einige Teilgewinne mitgenommen hat, ist der US-Wert aktuell immer noch die viertgrößte Position in dem Portfolio. Der Depotanteil liegt dank einer Gesamtperformance von fast 650 % bei 8,6 %. Der bislang letzte Teilverkauf liegt mittlerweile auch schon mehr als ein Jahr zurück, woran sich der Optimismus des Traders bezüglich der mittelfristigen Aussichten des Unternehmens zeigt. In seinen Kommentaren zitiert er meist externe Quellen, die zuletzt zum Beispiel von weiteren Preissenkungen bei Tesla berichteten, um den negativen Trend bei den Verkäufen von Fahrzeugen in China zu bremsen.

Auch dank Tesla hat der Trader bislang eine starke Performance von durchschnittlich fast 25 Prozent pro Jahr erzielen können. In Summe ist der Kurs des wikifolios damit bei einem Maximalverlust von 33 % um 112 % gestiegen. Der inhaltliche Fokus liegt auf Aktien von Unternehmen, die nach Ansicht des Traders durch ihr Geschäftsmodell, ihre Branche und ihre Stellung am Markt eine gute Ausgangsposition für zukünftiges Wachstum besitzen.

