Die heißesten Aktien der letzten Woche

Bei Amazon ist der Kurs vor allem am Freitag deutlich gestiegen. Grund dafür waren die am Vorabend nach Börsenschluss vorgelegten Geschäftszahlen des weltgrößten Online-Händlers. Der konnte im abgelaufenen Quartal den Konzernumsatz um elf Prozent auf 134,4 Milliarden Dollar erhöhen. Der operative Gewinn stieg sogar von 3,3 Milliarden auf 7,7 Milliarden Dollar. Amazon übertraf damit die Erwartungen der Analysten, auch was die Segment-Ergebnisse in den Bereichen E-Commerce und Cloud-Computing betrifft. Zudem überzeugte das Unternehmen mit seiner Prognose für das laufende dritte Quartal, wo u.a. ein Umsatz zwischen 138 Milliarden und 143 Milliarden Dollar erzielt werden soll. Der eine oder andere wikifolio-Trader hat mit Blick auf die anhaltende Stärke der Aktie nun zugegriffen. Es gab aber auch Gewinnmitnahmen nach dem deutlichen Plus. Ein Blick auf das wikifolio Trading-Sentiment zeigt unter dem Strich einen leichten Käuferüberhang bei Amazon:

Fear of Missing Out bei Nvidia

# Name Performance 7 Tage gekauft ua. in diesem wikifolio 1 Nvidia 6,72% Succestecbrands 2 Tesla 11,26% Top 20 Community Aktien M 3 Shop Apotheke Europe 8,87% PRIVALOR AG Aktienstrategie XII 4 Yellow Corporation 144,62% Special Situations long/short 5 SFC Energy 6,47% Trend System 4.0

Zu Nvidia muss man wahrscheinlich nicht mehr viel sagen. Trotz vermeintlich hoher Bewertung hat die von der KI-Euphorie getragene Aktie ihren Höhenflug auch in der vergangenen Woche weiter fortgesetzt. Verantwortlich dafür waren die erneut deutlich besser als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen des Chip-Spezialisten. Nach Veröffentlichung der Ergebnisse sprang die Aktie kurzzeitig über die 500 Dollar-Marke. Zwar kam es im Anschluss zu Gewinnmitnahmen, die Performance der vergangenen sieben Tage ist unter dem Strich mit fast 7 Prozent dennoch klar positiv.

Du möchtest mehr zu Nvidia erfahren? Dann ist unser aktueller Magazine-Artikel " Trotz Gewinnmitnahmen: Nvidia bleibt traumhaft schön " wohl genau das Richtige für dich!

Wilfried Schopges ( diamant ) hat die Aktie schon seit dem Frühjahr 2020 in seinem wikifolio Succestecbrands . Obwohl er einen Teil seiner damals aufgebauten Position mittlerweile verkauft hat (zuletzt im März 2022), kommt Nvidia immer noch auf eine Gewichtung von knapp acht Prozent. Damit ist die Aktie knapp hinter Microsoft der zweitgrößte Player in dem vor über zehn Jahren eröffneten Musterdepot, das seitdem im Schnitt eine Performance von über 15 Prozent pro Jahr generieren konnte.

Succestecbrands diamant DE000LS9CWS7 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +344,9 % seit 14.03.2013 EUR 1.299.956,15 Investiertes Kapital +2,8 % Performance (1 J) 32,5 % Volatilität (1 J) Ø-Perf. pro Jahr: +15,3 %

Buying the Dip bei Foot Locker

# Name Performance 7 Tage gekauft ua. in diesem wikifolio 1 Foot Locker -31,69% Family First 2 Marathon Digital -6,48% Riu Trading 3 Opera (ADR) -9,20% Sustainable Future Leaders 4 Eventim -5,49% KaCo Aktien Selection 5 Deckers Outdoor -5,68% Top Global Brands

So gar nicht gefallen hat den Anlegern der in der Vorwoche präsentierte Ausblick von Foot Locker . Der amerikanische Sportartikelhändler hatte zunächst berichtet, dass das zweite Quartal trotz des anhaltend schwierigen Konsumumfelds „im Großen und Ganzen“ den Erwartungen entsprochen hat. Die Umsätze lagen dennoch unter den Konsensschätzungen. Weil man im Juli eine Abschwächung der Trends festgestellt hat, wurde zudem die Prognose für das Gesamtjahr noch einmal nach unten genommen. Beim bereinigten Gewinn je Aktie wird nun mit einem Wert zwischen 1,30 und 1,50 Dollar gerechnet, nachdem die im Mai schon einmal reduzierten Ziele noch einen Überschuss von 2,00 bis 2,25 Dollar je Aktie vorgesehen hatten. Die Quartalsdividende wird zunächst ausgesetzt. Zudem wird der Umsatz wohl noch stärker als geplant zurückgehen.

Neben der schwächelnden Nachfrage haben die Branchenplayer auch mit zunehmenden Ladendiebstählen zu kämpfen. Die Aktie von Foot Locker verlor nach den News über 30 Prozent an Wert. Das nahmen viele wikifolio Trader zum Anlass, um bei der Aktie einzusteigen. Ein Blick auf das Trading-Sentiment zeigt den deutlichen Käuferüberhang bei Foot Locker in den vergangenen Tagen:

Taking Profit bei Affirm Holdings

# Name Performance 7 Tage verkauft ua. in diesem wikifolio 1 UR-Energy 9,23% 365-Tage-Strategie-Brutal 2 Farfetch 12,86% Sustainable Future Leaders 3 BICO GROUP AK B O.N. 5,08% Long Term Vision 4 Affirm Holdings (A) 22,91% CHANCEN SATELLIT 5 Verbio 6,56% Auf dem Holzweg

Die Aktie von Affirm Holdings feierte in der abgelaufenen Woche mit einem Plus von fast 23 Prozent ein eindrucksvolles Comeback. Der Anbieter von „Buy-now-pay-later“-Angeboten konnte mit den Zahlen zu den auf seinen Plattformen durchgeführten Transaktionen positiv überraschen. Infolgedessen stieg auch der Umsatz um 22 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Affirm profitierte dabei unter anderem von neu abgeschlossenen Deals mit den Reiseunternehmen Booking.com und Cathay Pacific . Die Freude der schon länger investierten Aktionäre über den Kursanstieg dürfte sich allerdings in Grenzen halten. Die Aktie des defizitären Unternehmens war nach dem Hoch Ende 2021 von 117 Dollar auf unter 9 Dollar gefallen. Seit dem Tief konnte sich der Kurs nun wieder verdoppeln, was einige Trader wohl für Gewinnmitnahmen genutzt haben. An einen nachhaltigen Aufschwung glauben auch die meisten Analysten nicht. Laut aktien.guide liegt das durchschnittliche Kursziel mit 15,37 Dollar rund 14 Prozent unter dem aktuellen Niveau der Affirm-Aktie.

Jumping the Ship bei Siltronic

# Name Performance 7 Tage verkauft ua. in diesem wikifolio 1 Alfen -6,45% Rule-Based-InvestingSmallCap 2 Liveperson -7,12% Riu Trading - Relative Stärke 3 WiseTech Global -12,22% Old Tjikko 4 Siltronic -6,55% Mixture Investing 5 Lumen Technologies -8,28% Carpe Diem

Ohne spezielle Unternehmensnachrichten stand die Aktie von Siltronic zum Abschluss der Woche unter Druck. Quartalszahlen hatte der Produzent von Wafern für die Chipindustrie schon Ende Juli vorgelegt. Insgesamt waren die Nachrichten aus der Branche in den vergangenen Tagen aber nicht allzu positiv, was ein Grund für den Rücksetzer sein könnte. Auch einige wikifolio Trader gingen vor diesem Hintergrund lieber auf Nummer Sicher und trennten sich von der Aktie.

Ingo Reeps ( Checkitout ) zählt nicht zu dieser Klientel. In seinem nur knapp unter Allzeithoch notierenden wikifolio Special Investments 1 gehört Siltronic unverändert zu den größten Positionen. Und das aus gutem Grund. „Ich bin für den einzigen westlichen prime grade Wafer-Hersteller insbesondere für 2024 vorsichtig optimistisch“, schrieb der Trader nach den Q2-Zahlen. Seiner Meinung nach dürfte es zu einem erneuten Übernahmeangebot - diesmal aus den USA - kommen. „Der Mehrheitsaktionär Wacker Chemie beabsichtigt meines Wissens weiterhin zu verkaufen“, erklärt der Unternehmens in der Regel sehr akribisch analysierende Reeps. Anfang 2022 war die geplante Veräußerung von Siltronic nach Taiwan an dem Veto des deutschen Wirtschaftsministerium gescheitert.

Special Investments 1 Checkitout DE000LS9EMD6 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +201,2 % seit 16.10.2014 EUR 223.098,34 Investiertes Kapital +12,3 % Performance (1 J) 18,0 % Volatilität (1 J) Ø-Perf. pro Jahr: +13,2 %

