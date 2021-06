Varta-Batterie bald in Sportfahrzeugen von Porsche

Vier Wochen später kostete die Aktie nur noch 105 Euro. Ernüchternd für alle Anleger, die damals angestachelt wurden und voller Hoffnung eingestiegen waren. In diesen Tagen steht das Unternehmen erneut im Fokus der Anleger. Diesmal jedoch gibt es handfeste fundamentale Gründe für das gesteigerte Interesse. So wurde vor Kurzem bekannt, dass Varta künftig die Volkswagen -Tochter Porsche mit der sogenannten V4Drive-Batterie beliefern wird. Zudem befindet sich das Unternehmen wohl in Gesprächen mit weiteren Autoherstellern. Die V4Drive-Batterie gilt als ultrahochleistungsfähige Lithium-Ionen-Rundzelle, die innerhalb von nur sechs Minuten vollständig geladen werden kann und auch bei extrem tiefen Temperaturen noch leistungsfähig ist. Eingesetzt werden soll sie in der Elektromobilität zum Beispiel als Booster in Premium- und Sportfahrzeugen wie dem Taycan oder dem 911er von Porsche.

Position aufgestockt

Die Meldung über den Deal mit dem Premium-Hersteller sorgte bei den wikifolio-Tradern für gute Stimmung und auch Aktivität. „Varta nach News zum Porsche-Deal nachgekauft“, schreibt zum Beispiel Chris Rapp ( ElRappo ), der seit Februar über sein wikifolio Conservative long-term invest bei Varta investiert ist. Angetreten ist er Mitte 2014 mit dem Ziel, bei Unternehmen mit Wachstumspotential oder einer erkennbaren Unterbewertung Aktienpositionen strategisch aufzubauen. Dabei agiert er durchaus flexibel. Nach dem am Dienstag erfolgten Zukauf bei Varta hat er die Hälfte der Position gestern wieder verkauft. Unter dem Strich ist die Strategie bislang erfolgreich. Eine Gesamtperformance von 110 Prozent entspricht einem jährlichen Zuwachs von 11,2 Prozent im Schnitt. In diesem Jahr sieht es bislang sogar noch besser aus. Ein Anstieg von 17 Prozent seit Silvester bedeutet aktuell den Sprung auf ein neues Rekordhoch.

Conservative long-term invest ElRappo DE000LS9CZZ5 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +111,3 % seit 22.07.2014

+60,4 % 1 Jahr 0,76 × Risiko-Faktor

EUR 14.792,60 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: 11,2 Prozent

Gewinner im Digitalisierungstrend

Berthold Baurek-Karlic ( TechFuturist ) ist in seinem wikifolio Digital Gamechangers ebenfalls schon seit vier Monaten bei dem schwäbischen Batteriehersteller engagiert. In seinem 18 Werte umfassenden Musterdepot ist Varta aktuell die größte Position. Zehn Prozent beträgt der Depotanteil, obwohl bislang noch keine großen Kursgewinne generiert wurden. Das sieht bei dem knapp unter dem bisherigen Rekordhoch liegenden wikifolio ganz anders aus. Innerhalb von gut drei Jahren wuchs die Performance auf 57 Prozent oder 15 Prozent p.a. an. Gleichzeitig betrug der maximale Verlust bislang nur 25 Prozent. Investiert wird hier in Unternehmen, die sich nach Ansicht des Traders in aktuellen Digitalisierungs- bzw. Technologietrends wie Blockchain, Digitalisierung, Künstliche Intelligenz, Automatisierung, Zukunft der Mobilität, Robotik, Luft & Raumfahrt oder Mixed Reality gegenüber ihren Mitbewerbern durchsetzen werden. Dazu zählt der „TechFuturist“ auch Varta, deren Aktie er nach den jüngsten Nachrichten als „weiterhin günstig - vielleicht sogar sehr günstig“ beschreibt.

Digital Gamechangers TechFuturist DE000LS9M6Z4 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +57,4 % seit 21.04.2018

+19,9 % 1 Jahr 0,78 × Risiko-Faktor

EUR 178.445,61 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: 15,2 Prozent

Die 10 meistgehandelten Aktien der letzten sieben Tage:

# Name ISIN Handelsvolumen (in Euro) Alle Trades Käufe 1 AMC Entertainment US00165C1045 316.133,34 1108 43% 2 GameStop US36467W1099 477.730,45 617 37% 3 Curevac NL0015436031 443.852,62 610 53% 4 Varta DE000A0TGJ55 593.104,00 438 56% 5 BioNTech US09075V1026 381.679,75 345 48% 6 Plug Power US72919P2020 991.887,12 344 49% 7 HelloFresh DE000A161408 2.058.699,89 338 56% 8 Nvidia US67066G1040 532.216,86 303 54% 9 Apple US0378331005 577.461,11 264 50% 10 BYD CNE100000296 61.332,08 239 49%

Alle wikifolios mit Varta im Depot! Welche Trader setzen auf das Unternehmen? Wie wird die Aktie gehandelt? wikifolio-Suche