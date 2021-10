Gewinnrückgang kein Thema mehr: Verbio klettert auf neue Rekordhochs

Wegen hoher Absatz- und Rohstoffkosten rechnet das Unternehmen seitdem nur noch mit einem operativen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von 150 Millionen Euro. Im Vorjahr waren 166,3 Millionen Euro generiert worden. Die Anleger waren kurz geschockt und schickten die Aktie auf Talfahrt. Am Tag der Meldung verlor Verbio zweistellig an Wert. Der Beginn einer Trendwende war das aber keineswegs.

Das freut natürlich vor allem diejenige Trader, die sich stark bei dem Nebenwert engagiert haben. Wie zum Beispiel Lennart Marxen ( Moneyboxer ), in dessen wikifolio Smart Selection - Green die Verbio-Aktie mit fast zehn Prozent Gewichtung der größte Depotwert ist. Als treuer Langfristanleger mit einem Fokus auf nachhaltig agierende Unternehmen liegt der Trader hier aktuell mit 780 Prozent im Plus und hat immer auch die Konkurrenz im Blick, wie sein aktueller Kommentar verdeutlicht: „Verbio's Wettbewerber CropEnergies erhöht die Prognose. Das sieht weiter gut aus für Verbio“. Positiv stimmt ihm dabei vor allem, dass die Ethanol-Erlöse deutlich gestiegen sind und sich gleichzeitig die hohen Rohstoff- und Energiepreise zumindest stabilisiert haben. Auch dank Verbio befindet sich das wikifolio mit einem Kursplus von 140 Prozent auf dem höchsten jemals notierten Stand.

Dasselbe gilt für das wikifolio TomsUltraLong von Thomas Hamann ( Tom16 ). Der konnte mit seinem „Langzeitdepot für Zukunftsaktien“ seit dem Frühjahr 2016 eine Performance von 251 Prozent verbuchen. Sein Fokus liegt auf Unternehmen, die in den nächsten Jahren „die großen Gewinne“ machen sowie auf Technologien, „die unseren Alltag verändern werden“. Verbio zählt seiner Ansicht nach wohl dazu, weshalb er frühzeitig bei dem Titel eingestiegen ist. Belohnt wurde das mit einem Buchgewinn, der sich mittlerweile auf über 1.000 Prozent beläuft. Die jüngste, kleinere Gewinnmitnahme bescherte ihm vor zehn Tagen ein Kursplus von 928 Prozent. Mit einem Depotanteil von 2,0 Prozent zählt die Aktie in dem sehr breit gestreuten Portfolio dennoch weiterhin zu den größeren Playern.

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.