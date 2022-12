Nur ein Schreckgespenst?!

Per Definition liegt eine Rezession dann vor, wenn das Wirtschaftswachstum in mindestens zwei aufeinanderfolgenden Quartalen im Vergleich zu den Vorquartalen negativ ist.

Kommt sie oder kommt sie nicht?

Wer dem Jahr 2022 positive Aspekte abgewinnen kann, darf sich als Optimist bezeichnen. Zwar sind die Krisenherde und -themen des Jahres weiter akut, doch just zum Jahresende stellt sich die deutsche Wirtschaft für 2023 auf mögliche bessere Zeiten ein. Zumindest erhöhte sich der Ifo-Geschäftsklimaindex im Vergleich zum Vormonat leicht. Nachdem dieser Index sechs Monate in Folge gefallen war, wird dieser Hoffnungsschimmer bereits entsprechend positiv bewertet. Werden wir uns dem Damoklesschwert „Rezession“ also doch noch entziehen? Zumindest könnte die wirtschaftliche Abschwächung kürzer und milder als ursprünglich befürchtet ausfallen, und bereits das könnte den Börsen Auftrieb geben.

Hauptsache gesund!

Unabhängig davon gilt die Gesundheitsbranche schon immer als eher stabil in Krisenzeiten. Arne Briest ( ArBriest) investiert in Werte, die im Bereich Medizintechnik oder Pharma tätig sind. Allerdings vor allem unter dem Aspekt des demographischen Wandels. Sein wikifolio Healthcare Demography ist dabei international aufgestellt, mit einem Fokus auf Europa und Nordamerika. Es beinhaltet sowohl bekannte Platzhirsche wie Eli Lilly und Sartorius als auch junge, aufstrebende Startups. Größte Einzelposition ist mit einem Anteil von rund 15 % die dänische Novo Nordisk. Zwar ist es Briests grundsätzlicher Ansatz, die Werte mittel- bis langfristig zu halten, doch in der Praxis zeigt er einen durchaus aktiven Handelsansatz. Wie gut die Gesundheitsbranche in einer Gesundheitskrise funktionieren kann, zeigte die Wertentwicklung während der Corona-Pandemie. Briests Gesamtgewinn seit dem Start im Januar 2013 beträgt eindrucksvolle +388 %, was einer Jahresperformance von +17,2 % entspricht.

Generation Online

Seit Jahren gibt es im Bereich Online Gaming, Streaming oder E-Sports nur eine Richtung, und zwar nach oben. Fabian Dreher ( uva) widmet sich ausschließlich diesem Wachstumsbereich. Entsprechend enthält sein wikifolio Online Gaming und E-Sports nur Werte die im weiteren Sinn mit Gaming und dem artverwandten Streaming ( Netflix, Disney u. a.) ihr Geld verdienen. Für Dreher steht fest, dass dieser Bereich nicht nur in Boomzeiten sehr profitabel sein kann, sondern auch einen gewissen Krisenschutz bietet. Schließlich können sich die Kunden hier für vergleichsweise wenig Geld lange unterhalten lassen. Sein wikifolio führt er mit ruhiger Hand. Gekauft wird, worüber er sich ausgiebig informiert hat, wobei diese Titel dann auch entsprechend mittel- bis langfristig gehalten werden. Das wikifolio umfasst verhältnismäßig viele Werte, wobei über 25 % des Gesamtwerts auf die beiden größten Positionen – Activision Blizzard und Advanced Micro Devices – entfallen. Seit Auflegung im November 2015 erwirtschaftete Dreher satte +148 % bzw. +13,6 % pro Jahr.

Die Besten der Besten

Mit den Besten kann man nichts falsch machen, so zumindest hält es Christian Thiel ( sparstrumpf) mit seinem wikifolio Global Champions. Seine einfache Formel lautet, in die „besten Aktien der Welt“ zu investieren. Dabei beherzigt er auch den allgemeinen Expertenrat einer breiten Streuung über mehrere Branchen. Wichtig sind für ihn zudem eine hohe Wachstumsdynamik in der Vergangenheit und entsprechende Wachstumsperspektiven für die Zukunft. Dabei erfüllen sämtliche Titel das Kriterium einer hohen Marktkapitalisierung. Aktuell befinden sich unter seinen fünf größten Positionen Weltunternehmen wie Apple, Mastercard, Deere & Co und Amazon. Ähnlich den großen Value-Investoren plant er, seine Werte langfristig zu halten. Trotzdem prüft er regelmäßig den Bestand hinsichtlich neuer Entwicklungen und unternehmerischer Veränderungen. Thiel ist aktuell nahezu voll investiert, was durchaus auch als Zeichen seiner Zuversicht gewertet werden kann. Seit der Auflegung im Januar 2016 konnte Thiel erfreuliche +107 % zulegen. Das entspricht einer soliden jährlichen Performance von +11,0 %.

Was kommt?

Noch zwischen den Jahren werden in den USA die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung veröffentlicht. Dies ist ein wichtiger Indikator – auch für den Zustand der Weltwirtschaft. Steigen die Erstanträge für Arbeitslosenhilfe mehrere Wochen hintereinander um mehr als 35.000 pro Woche, so würde dies eine anhaltende Wirtschaftsschwäche signalisieren. Ansonsten ist es an der Zahlenfront zwischen den Jahren aber eher ruhig. Allerdings ist es der Jahreswechsel selbst, der noch einige Ultimo-orientierte Transaktionen auslösen könnte. Spannend sind dann vor allem die ersten Handelstage des neuen Jahres.



Rutschen Sie gut rüber in ein gesundes, zufriedenes und erfolgreiches 2023!

