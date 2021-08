Quantitatives Konzeptinvestment

Handelsidee

Eine Geldanlage sollte Freude bereiten und nicht dazu führen, dass man sich ärgert oder ständig einen erhöhten Blutdruck hat.



Es gibt Unterschiede zwischen spekulieren und investieren und mein Ziel ist es sinnvoll, nachhaltig und mit einer Outperformance zu investieren, die möglichst die jeweiligen Vergleichsindizes hinter sich lässt.

Dazu stütze ich mich auf eine verfeinerte Strategie von Susan Levermann.



Mein Anlageuniversum findet sich rund um die Welt bei den Firmen die nach quantitativer Analyse die besten Chancen auf einen guten Lauf vor sich haben. Die meisten dieser Werte sind weniger bekannt, aber unter den jeweiligen Marktbedingungen am ehesten geeignet eine gewünschte Outperformance zu erreichen.



Zum Kauf verwende ich fundamentale Daten, die nach einer Analyse in einem Faktorenmodell aufgehen und mir so wie von Levermann vorgegeben im Rahmen eines Punktesystems den Kaufzeitpunkt, als auch den Verkaufszeitpunkt vorgeben. Die Daten werden regelmäßig alle 2 Wochen – ggf. auch häufiger – kontrolliert und auf Grundlage möglicher Änderungen Kauf- und Verkaufsentscheidungen getroffen.



Sicherlich funktioniert das System nur im Mittel und es werden absehbar Raketen und Rohrkrepierer dabei sein – das Ziel bleibt aber in Ruhe und ohne Beeinflussung durch das typische Marktgeschrei der Börsen und Analysten zu investieren und im Schnitt eine Performance zu erreichen die die üblichen Indizes schlägt.



Um es mit den Aussagen von Frau Levermann auf den Punkt zu bringen, 80% der Leute die an der Börse Geld anlegen, verlieren und nur die wenigsten gewinnen – Die entscheidende Frage ist warum? Ich glaube fest, dass zu viele Leute blind der Herde folgen oder sich massiv überschätzen. Das möchte ich mit dieser ruhigen und quantitativen Art des Investments anders machen.

