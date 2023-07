Advanced Trend Strategy

In diesem wikifolio soll weltweit in trendstarke Unternehmen investiert werden. Getreu dem Motto "The Trend Is Your Friend" soll durch Anlage in die Assetklasse Aktien einzelner Unternehmen ein positiven Ertrag erwirtschaftet werden. Bei der Unternehmensauswahl wird ein strikter bottom-up Ansatz verfolgt. Sie basiert auf der Grundlage quantitativer Kennzahlen wie Momentum, Relativer Stärke etc. .