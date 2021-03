Bezahlung der Zukunft

Letzte Ereignisse im wikifolio

Kommentar

SQUARE INC. A

Square bietet mit seiner Finanz-App "Cash" einen mobilen Zahlungsdienst an. Die Nutzer könnnen Ihre Bankgeschäfte bequem per Smartphone regeln. Vergangenen Jahres investierte Square einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag in Kryptowährungen. Jüngst erhielt Square von der FDIC eine Banklizenz.