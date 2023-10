High Dividend Growth

Dieses Wikifolio soll eine Auswahl an Dividendenaktien beinhalten, welche sich durch stetige Ausschüttungen und ein besonders hohes Dividendenwachstum auszeichnen. Es bedarf für die Aufnahme in das Wikifolio keiner minimalen Dividendenrendite. Bevorzugt gekauft werden Werte, welche unterbewertet sind. In Zeiten hoher Marktrisiken kann das Portfolio auch zu 100% in Cash oder Anleihen investiert sein. Als Investitionsvehikel sollen Aktien, ETFs und Derivate genutzt werden.