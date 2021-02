Die Zukunft Nummer Eins

Handelsidee

Meine Idee ist mit Aktien und aktienähnlichen Anlagen einen Langfristigen Vermögenszuwachs für die Anleger zu erreichen. Die Idee ist, mit einem erhöhten Risiko langfristig eine positive Performance zu erreichen. Die Bandbreite der in Aktien oder aktienähnlichen Anlagen im Portfolio können sich je nach Marktsituation zwischen 0 und 100% bewegen. Ziel dieses Portfolio ist in Unternehmen zu investieren die meiner Meinung nach in der Zukunft eine grosse oder grössere Rolle spielen. mehr anzeigen