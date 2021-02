Aktien Pattern Recognition

Handelsidee

Das Anlageziel im verwalteten Wikifolio ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Ertrags. Im Anlagekonzept ist keine Orientierung an einer Performance Benchmark oder eines Index als Anlageuniversum vorgesehen, die Entscheidungsfindung ist vielmehr aktiv & verfolgt keinen Benchmark Ansatz.



Anlagestrategie

Das Portfolio bedient sich bei der Umsetzung der Anlageziele eines Quantitativen Multi-Faktor Analyse Anlagekonzept, das maßgeblich für die Titelselektion & Portfolio Konstruktion ist. Die aktive Steuerung der gesamtheitlichen Portfoliorisiken kann zu Divergenzen zwischen quantitativem Modell und implementierter Allokation im Portfolio führen. Kurz bis mittelfristige Risikomanagement Maßnahmen sollen möglichst zu einer Mitigation von Idiosynkratischen und Risiken im Verlauf von außerordentliche Markbedingungen beitragen. Eine Einschätzung der aktuellen Portfoliorisiken, die Notwendigkeit, außerordentliche Maßnahmen zu ergreifen, erfolgt diskretionär.



Bei der Auswahl von möglichen Vermögensgegenständen sind Aktien und aktienähnliche Produkte vorgesehen. Eine regionale Begrenzung der berücksichtigten Einzeltitel findet nicht statt, vielmehr hat das Wikifolio ein globales Anlageuniversum, dass sich auch in Unternehmen in nicht Euro Notierungen positionieren kann.



Mindestens 51 % der Werte im Portfolio müssen in Aktien angelegt werden, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen organisierten Markt zugelassene oder in diesen einbezogenen Aktien sind. Mit der Anlage einhergehende Marktrisiken werden stets mithilfe des quantitativen Anlagekonzepts durch eine angemessene Diversifikation berücksichtigt und schließen Engagements gegenüber einzelnen Ausstellern von über 10 % gegenüber dem Portfoliowert aus. Die Gewichtungen werden unter dieser Prämisse regelmäßig durch das Modell überprüft und hinsichtlich bestmöglichen Ertrags optimiert, wobei die Anzahl der Portfoliowerte unter keinen Umständen weniger als 10 individuelle Positionen mehr anzeigen