Investigation

Welche Unternehmen beeinflussen unsere Welt in den nächsten 5 bis 10 Jahren am stärksten? Auswahl & Kauf: Mit dieser Leitfrage soll in Unternehmen investiert werden, die aus meiner Sicht disruptiv und zukunftsfähig sind. Auch sollten die Wachstumsaussichten stark bleiben. Invest in the best. Jedes Unternehmen im Wikifolio soll möglichst den NASDAQ100 schlagen und dabei auch ein meines Erachtens sehr gutes Management besitzen. Beim Kauf einer Aktie soll darauf geachtet werden, dass die Position max. etwa 20% vom Wikifolio ausmacht. Anlagehorizont: Der angestrebte Anlagehorizont ist ca. 5-10 Jahre. Verkauf: Die Positionen sollen nur reduziert werden, wenn Cash für ein anderes Unternehmen gebraucht wird. Das sollten aber eher eine Ausnahme bleiben. Unternehmen sollen nur abgestoßen werden, wenn sich etwas gravierendes am Unternehmen ändert.