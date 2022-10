Dieses Portfolio setzt auf die Technologietrends der Zukunft. Es soll zum einen in Aktien der erfolgreichsten Tech-Unternehmen wie Microsoft, Alphabet oder Apple investiert werden, da die Unternehmen meiner Meinung nach auch in Zukunft noch eine bedeutende Rolle spielen werden. Zum anderen setzt dieses Portfolio auf Länder, bei denen in Zukunft große Entwicklungen im Bereich Technologie zu erwarten sind und die somit große Wachstumspotenziale bieten. Auch Trends wie das Metaverse, die ich persönlich für wahrscheinlich halte, sollen in diesem Portfolio berücksichtigt werden, unter anderem durch Investieren in Kryptowährungen. Dieses Portfolio verfolgt eine Growth-Strategie, die meiner Meinung bei Investment in die wachsende Technologiebranche eine bessere Performance verspricht. Da die Technologiebranche zukünftig noch stark im Wandel sein wird und sich viele Unternehmen und Trends meiner Ansicht nach noch zu Beginn ihrer Wachstumsphase befinden, ist der Anlagehorizont mittel- bis langfristig.