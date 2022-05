Global Quality x Value

In diesem Wikifolio wird nur in die vermutlich fundamental besten börsennotierten Unternehmen der Welt zu einem angemessenen Preis investiert. Das definierte Investable Universe besteht aus ungefähr 80 Unternehmen mit hohen Kapitalrenditen und hohen Gewinnmargen. In diesem konzentriertem Portfolio soll in ungefähr 30 Unternehmen zeitgleich investiert werden. Time in the Market beats Timing the market — das Wikifolio ist aus diesem Grund zu 100% investiert und eine möglichst lange Haltedauer ist wünschenswert.