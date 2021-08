Deutschland nach Warren Buffett

Handelsidee

Es ist geplant in deutsche Unternehmen aller Segmente zu investieren, wobei die Auswahl in Anlehnung an die Strategie von Warren Buffett erfolgt, d.h. fundamental unterbewertete AGs mit einem hohen Wettbewerbsvorteil.



Im ersten Schritt beabsichtige ich Unternehmen mit einem attraktiven Geschäftsmodell und großem Wettbewerbsvorteil auszusuchen.

Dabei wird u. a. auch der Markt bewertet (Größe, Wachstum, Wettbewerb) und qualitative Faktoren (Management, Insider Buying, Strategie) einbezogen.

Für die ausgewählten AGs werden die finanziellen Kennzahlen (Umsatz- und Gewinnwachstum, EBIT-Marge, EK-Rendite, EK-Quote, Verschuldung) auf Übereinstimmung mit der Anlagestrategie geprüft.



Die aus den ersten beiden Schritten selektierten Unternehmen werden anhand eines Discounted Cashflow (DCF) Modells bewertet und bei einer deutlichen Unterbewertung am Markt erfolgt ein Investment.

Aus diesem Vorgehen resultiert ein mittel- bis langfristiger Anlagezeitraum.



Neben reinen Value Aktien werden für ein ausgewogenes Portfolio auch Wachstumswerte aufgenommen. Für diese gilt der gleiche strenge Auswahlprozess, wobei das DCF-Modell teilweise adaptiert werden muss. mehr anzeigen