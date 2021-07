Investing USA und Europa

Letzte Ereignisse im wikifolio

Kommentar

Als ersten Trade habe ich mich jetzt für Zscaler entschieden, die Aktie arbeitet aktuell an einem Ausbruch über das alte Hoch(Beachtet wird hierbei auschließlich die Indikation an der Amerikanischen Heimatbörse Nasdaq). Die Unternehmen aus dem Cloud-und Cybersecurity bereich stehen in den letzten Wochen aufgrund diverser Hackerangriffe wieder im Fokus und erlangen so auch medial erneut Aufmerksamkeit. Hier noch eine kleiner kommentar zu den Fundamentals von Zscaler. Zscaler ist Weltmarktführer im Bereich Cloud Security und überzeugt schon seit längerem mit anhaltendem starken Wachstum. Zscaler bietet seine sicherheitslösungen als Software as a Service an und trifft damit den Nerv der Zeit. Hinzu kommt ein CEO, der mit Recht als Visionär bezeichnet werden kann: Jay Chaudhry hat bereits mehrere erfolgreiche Unternehmen im Bereich Sicherheitslösungen gegründet, bringt 25 Jahre Branchenerfahrung mit und ist das prägende Gesicht von Zscaler: Er hat dieses Unternehmen im Jahr 2008 gegründet und ist neben seinem CEO-Posten auch noch Chairman, also Aufsichtsratsvorsitzender. Neben einer äußert kompetenten führung bringt Zscaler auch noch einige namhafte Kunden mit, zu den größten gehören unter anderem Michelin, Siemens, LVMH und sogar die Stadt Los Angeles. Generell zählt Cyber-und Cloudsecurity mit einem erwarteten Wachstum von 12% p. a. zu einem der vielversprechendsten Wachstumsmärkte der nächsten 10-15 Jahre.