OG Prime Alpha Selection

Handelsidee

Anlageschwerpunkt: dieses Wikifolio soll eine konzentrierte Auswahl von 10-15 moderat bewerteter Burggrabenunternehmen beinhalten.



Bei den Auswahlkriterien stehen Qualität und Stabilität im Vordergrund, das bedeutet, dass eine hohe und stabile Gewinnspanne, hohe Kapitalrenditen sowie stabile Wachstumsraten, gepaart mit einem geringen Verschuldungsgrad, essentiell sind.



Die Haltedauer sollte mittel- bis langfristig ausgerichtet sein.



Zielrendite: Das Wikifolio soll möglichst die Rendite des Gesamtmarktes (die großen nationalen Aktienindizes) deutlich übertreffen und auch in Jahren mit negativer Gesamtmarktentwicklung möglichst eine positive Rendite erzielen. Stichwort: Kapitalerhalt in Rezessionsjahren, um am Ende einer Baisse wieder schlagkräftig investieren zu können.

mehr anzeigen