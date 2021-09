Eliots Dream

Handelsidee

Dieses Wikifolio möchte in Nischengebieten im weltweiten Markt dauerhaft und mit einem mittelfristigen Anlagehorizont von 5 Jahren sowie einem langfristigen Horizont von 10 Jahren eine dem üblichen Vergleichswerten gegenüber höhere Performance zeigen.

Diese Outperformance möchte bei langfristiger Ausrichtung und bei gleichzeitiger Risikominimierung durch Informationsarbitrage, Zyklen, Dollar Cost Averaging und Trendprognosen verlässliche und auch nachvollziehbare Vorgehensweisen nutzen.

Insbesondere sollen solide und risikoarme Investments durch antizyklische Zukäufe in Korrekturphasen eine insgesamt schnellere Zuwachsrate ermöglichen, denn "im Einkauf liegt der Gewinn".



Fundamentale Betrachtungen fliesen in eine Auswahl der Investments ein ebenso wie eine ethische Grundausrichtung an den Werten der Menschlichkeit, der Demokratie und der Freiheit.

mehr anzeigen