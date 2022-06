Da für mich ein gutes Portfolio eine Art Komposition ist, sowie mein Handelsansatz auf eine Mischung der im folgenden genannten Auswahlkriterien beruht, habe ich meinen Wikifolio als „Medley-Investing“ bezeichnet. Das Anlagespektrum wird grundsätzlich diversifiziert aufgestellt sein. Auswahlkriterien können, müssen aber nicht ausschließlich, auf in Folge genannte Kriterien basieren: Unternehmen die eine marktbeherrschende Stellung aufweisen und deren Produkte aufgrund des Preis-/Leistungsverhältnisses nur schwer von der Konkurrenz zu verdrängen sind. Unternehmen die zuverlässig eine hohe Dividende zahlen und deren finanzielle Situation grundsolide ist. Unternehmen in zukunftsträchtigen Branchen, die bereits ein gesundes und stetiges Wachstum aufweisen können. Unternehmen die zwar gewisse Unsicherheiten aufweisen, aber bei denen große Kurschancen vorhanden sind. Primär soll eine Long-Strategie verfolgt werden. Sollte die Marktsituation eindeutig bärisch sein, kann auch auf eine Short-Strategie umgestellt werden. Diese würde ich mittels Short-ETFs umsetzen. Zusätzlich zur fundamentalen Analyse, in die auch Schätzungen wie das zu erwartende KGV etc. einfliesen sollen, wird der Einstieg in den Großteil der Aktien anhand charttechnischer Analyse erfolgen. Hierbei dienen mir vor allem die klassischen Werkzeuge wie gleitende Durchschnitte, Fibonacci Retracements und/oder diverse Chartformationen als Hilfe. Bezüglich dem Anlagehorizont möchte ich mich, aufgrund der aktuellen unklaren welt- und gesundheitspolitischen Situation, nicht zu sehr einschränken. Grundsätzlich plane ich aber längerfristige Investments von zumindest 1-3 Jahren. Abschließend noch kurz ein paar Worte zum geplanten Risikomanagement. Das Risiko soll pro Transaktion auf maximal 3% limitiert werden. Um den Drawdown möglichst gering zu halten, werden die oben genannten Einstiegskriterien konsequent umgesetzt.