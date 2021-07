Spekulieren Ostrich

Handelsidee

In diesem Musterportfolio wird hauptsächlich mit Hebelprodukten kurzfristig gehandelt. Die Haltedauer kann variieren und von Minuten bis zu einigen Tagen dauern. Positionen, die über Nacht gehalten werden, sollen zur Risikobegrenzung nur einen geringen Anteil vom Gesamtportfolio betragen. Es sollen hauptsächlich Hebelprodukte auf Indizes (Bspw. Dax, Nasdaq, Dow Jones, etc.) und Rohstoffe (Gold, Silber, etc) getradet werden. Die Gewinne sollen in Fonds und ETFs längerfristig investiert werden. Vereinzelt kann auch in Einzelaktien investiert werden. Die Hebelprodukte, ETFs, Fonds, ETCs und Einzelaktien können aus der ganzen Welt her stammen und unterschiedlichste Länder oder Regionen repräsentieren.

Die Entscheidungsfindung zum Aus- und Einstieg in einen Trade soll hauptsächlich anhand von Chart- und Markttechnik erfolgen. (Trendfolge, Widerstands-/Unterstützungszonen, Formationen wie bspw. Flaggen und Keile)

Der Anlagehorizont ist beim Traden kurzfristig. Die reinvestieren Gewinne sollen langfristig in bspw. ETFs angelegt werden. mehr anzeigen