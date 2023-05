JJRs Quick Idefix

In diesem Wikifolio sollen in erster Linie Hebelprodukte auf die großen Aktienindizes gehandelt werden (DAX, Nasdaq, S&P, etc) Je nach Marktlage bzw. meiner Einschätzung derselben wird long oder short gehandelt werden Es wird stets auf eine enge Risikoabsicherung geachtet, um größere Drawdowns zu vermeiden. Fokus liegt auf dem Trading in Phasen erhöhter Volatilität, zB in den ersten 30 Minuten nach Eröffnung oder in Zeiten marktbewegender Ereignisse. Trades sollen nur in Ausnahmefällen über Nacht gehalten werden.